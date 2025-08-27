Duelo brasileiro! UFC encaminha Mayra Sheetara vs Jacqueline Cavalcanti para novembro

Um confronto de atletas ranqueadas promete movimentar a categoria peso-galo (61 kg) feminina do UFC. Afinal de contas, o Ultimate encaminhou um duelo brasileiro entre Mayra 'Sheetara', oitava colocada, e Jacqueline Cavalcanti, número 11 da divisão. A disputa, programada para o dia 8 de novembro, em Las Vegas (EUA), foi apurada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight em contato com fontes próximas à situação.

O combate marca o retorno de Sheetara aos galos após uma breve tentativa de voltar a competir entre os moscas (57 kg). Em fevereiro desta temporada, a brasileira foi superada por Jasmine Jasudavicius em performance irreconhecível. Durante a semana da luta, Mayra sofreu na balança com o corte de peso mais brusco. Dado o cenário, ao que tudo indica, o futuro da mineira daqui em diante será mesmo na categoria até 61 kg.

Momentos opostos

Mayra e Jacqueline vivem momentos opostos dentro do UFC. Enquanto Sheetara amarga um jejum de vitórias que já dura quatro rodadas, sendo três reveses nas últimas três apresentações, Cavalcanti não sabe o que é perder desde que entrou na liga. De lá para cá, são quatro triunfos para a brasileira naturalizada portuguesa - retrospecto que rapidamente a alçou ao ranking dos galos.

Sendo assim, se por um lado Sheetara, de 34 anos, possivelmente pode lutar pelo emprego no dia 8 de novembro, do outro Jacqueline, de apenas 27, pode não somente ampliar sua invencibilidade no UFC, mas como avançar degraus importantes no ranking e garantir um espaço no top 10 da categoria.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok