Dudu reencontra Cruzeiro após passagem relâmpago em busca de afirmação no Atlético-MG

Dudu vai reencontrar o Cruzeiro nesta quarta-feira pela primeira vez desde que deixou o clube, quando o Atlético-MG enfrentará o arquirrival pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Depois de uma saída nada amistosa do Palmeiras, com direito a ofensas à presidente Leila Pereira nas redes sociais, Dudu tinha a expectativa de recuperar o bom futebol no Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado. Aos 33 anos, ele chegou a Belo Horizonte no início do ano com status de craque, mas não se firmou.

A ida de Dudu para o Cruzeiro foi costurada pelo CEO Alexandre Mattos, atualmente no Santos e com quem ele trabalhou no Palmeiras. Apesar de ganhar oportunidades antes da demissão de Fernando Diniz, o atacante não caiu nas graças do técnico português Leonardo Jardim e fez questão de reclamar publicamente da reserva.

Dudu disputou 17 jogos com a camisa do Cruzeiro nesta temporada e marcou dois gols. Com contrato até o fim de 2027, ele firmou um acordo de rescisão de aproximadamente R$ 15 milhões, valor referente ao que teria a receber até o fim da temporada. Foram apenas quatro meses no clube.

Livre no mercado, o jogador despertou o interesse do Grêmio, equipe pela qual tem passagem, mas acabou decidindo ir jogar no rival Atlético. Dudu foi um pedido de técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras. Uma campanha de marketing permitiu a torcida escolher o número do jogador, que veste a 92, referência à goleada histórica por 9 a 2 aplicada no Cruzeiro em 1927.

Apesar da mudança, Dudu ainda não se firmou no Atlético-MG. O jogador teve sequência atrapalhada pela punição de seis jogos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por causa das ofensas contra Leila Pereira. Além da punição, ele ainda terá de pagar uma multa de R$ 90 mil.

Dudu soma seis partidas com a camisa atleticana, sendo quatro como titular e duas saindo do banco. Ele ainda não balançou as redes ou deu assistência. A tendência é que o atacante permaneça entre os reservas diante do Cruzeiro, com o recém-contratado Reinier ganhando oportunidade entre os 11 iniciais.