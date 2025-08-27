Topo

Esporte

Djokovic avança para 3ª rodada no US Open; João Fonseca é eliminado

27/08/2025 17h48

Por Amy Tennery

NOVA YORK (Reuters) - Novak Djokovic melhorou seu jogo nesta quarta-feira, depois de um início lento, para vencer Zachary Svajda por 6-7(5), 6-3, 6-3 e 6-1 na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos.

Djokovic somou sua 92ª vitória em Flushing Meadows e deu mais um passo para manter sua busca pelo 25º título de Grand Slam no caminho certo.

Svajda, jogando sua sétima partida de Grand Slam na chave principal, garantiu uma boa disputa antes que um problema na perna limitasse sua movimentação.

"Não fiquei feliz na primeira parte da partida, mas também é preciso dar crédito a Zach por ter jogado um tênis de grande qualidade", disse Djokovic.

Svajda salvou dois break points no primeiro game e sobreviveu a uma troca de 27 golpes no tiebreak antes de disparar um soberbo backhand fora do alcance de Djokovic para conquistar o primeiro set.

Mas o sérvio elevou seu nível a partir daí, cometendo apenas quatro erros não forçados no segundo set, em comparação com 14 no primeiro.

Havia mais sinais de problemas para o norte-americano, que se reuniu com o fisioterapeuta para massagear a coxa esquerda antes do terceiro set e novamente após o terceiro e o quinto games, quando sua mobilidade na quadra diminuiu.

Em outras partidas do dia, o brasileiro João Fonseca e o argentino Tomás Etcheverry foram eliminados.

Enquanto isso, o britânico Jack Draper se retirou antes de sua partida da segunda rodada devido a uma lesão.

