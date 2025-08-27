Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Vencedor da sétima edição do Big Brother Brasil, Diego Alemão volta aos holofotes em um cenário bem diferente daquele que o revelou ao país em 2007. Quase duas décadas depois, o ex-BBB se prepara para encarar ninguém menos que Acelino 'Popó' Freitas, tetracampeão mundial de boxe, no Fight Music Show 7, marcado para o dia 1º de novembro.

Nas redes sociais, o empresário fez um longo desabafo direcionado aos críticos que questionam sua presença no card. Em tom emocional, relembrou sua trajetória, destacou superações pessoais e afirmou estar pronto para provar seu valor - agora dentro das quatro cordas (clique aqui para ver a publicação).

"Vocês criticam, eu luto", escreveu, em uma publicação intensa onde relata ter enfrentado o "inferno" e transformado o medo em força para lutar e se reinventar. Em outro trecho, rebateu os julgamentos recebidos: "Quantos de vocês teriam coragem de subir nesse ringue?", provocou.

Número 7

A participação de Diego na sétima edição do Fight Music Show carrega um simbolismo curioso: ele venceu o BBB 7. Agora será novamente protagonista em um evento de número 7 - desta vez, não em um reality, mas em um combate real contra um dos maiores nomes do boxe nacional.

Popó, por sua vez, já se tornou figura recorrente em duelos contra celebridades. Nos últimos anos, enfrentou nomes como Whindersson Nunes, Kleber Bambam e Duda Nagle, sempre com domínio técnico e físico. O confronto com Alemão promete seguir o formato do evento, que mistura lutas, personalidades da mídia e música ao vivo.

A luta será realizada no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP). Resta saber se, após 70 dias de preparação intensa, o ex-BBB conseguirá surpreender e, mais uma vez, escrever seu nome na história - desta vez, fora da casa mais vigiada do Brasil.

Leia abaixo a íntegra da publicação:

"Vocês Criticam, Eu Luto. Eu surgi do nada, o Brasil viu minhas vitórias e derrotas, eu enfrentei o inferno e a mim mesmo, me transformei e fiz do medo de perder o meu combustível, transformei esse medo em raiva e essa raiva em poder; riram de mim, me chamaram de burro, de louco, mas treino como um animal, chorei no escuro, sangrei em silêncio, lutei na rua, na vida, contra tudo e todos, sem nada, sem luvas, sem ninguém, aguentei o que poucos suportam e fiz tudo sozinho, do nada; esse mundo não te ama, ele te testa e quebra os fracos, mas eu sobrevivi, vivi intensamente, superei desafios, venci lutas que poucos conhecem, enfrentei meus medos, me moldei na dor e me tornei algo que a maioria jamais entenderia; zombem, riam, desacreditem... não importa, isso só mostra fraqueza, quantos de vocês teriam coragem de subir nesse ringue? Dia 01/11, espero que talvez tirem a bunda do sofá, porque inveja e frustração vêm de quem não tem coragem de correr um risco real por uma vitória que valha a pena; quantos de vocês, criticando sem nunca terem me visto lutar, sem saber do que sou capaz, me julgam por notícias, boatos ou achismos, e correm para desmerecer, porque assim a vida medíocre de vocês parece segura? Cada comentário é só a prova da incapacidade de enfrentar o medo de perder, de arriscar e conquistar; seguem seguros, sem risco, e tudo bem, cada um com seu direito, mas para mim vocês são no mínimo frustrados e infelizes. Quem sabe após o dia 01/11, ao ver um homem de verdade mostrar do que é capaz, vocês consigam pensar melhor sobre o que somos capazes de realizar e, quem sabe, criem coragem de ir à luta de verdade, porque enquanto criticam, eu escrevo minha história e tento com tudo que tenho em apenas 70 dias marcar meu nome na história do Brasil pela segunda vez. Assistam e sintam o poder da minha determinação".

