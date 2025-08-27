Cruzeiro vence Atlético-MG fora de casa e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil
Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visitou e venceu o Atlético-MG por 2 a 0, na Arena MRV, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols do Cabuloso - maior campeão da competição com seis taças - foram marcados na etapa final, dos pés de Fabrício Bruno e Kaio Jorge.
O duelo de volta, que decide quem avança à semifinal, acontece no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzeiro joga apenas pelo empate e, em caso de igualdade no placar agregado, a decisão vai aos pênaltis. Na próxima fase, o vencedor do clássico mineiro pega quem passar de Corinthians x Athletico-PR.
Ambas as equipes voltam aos gramados pelo Campeonato Brasileiro, pela 22ª rodada do torneio. O Galo visita, às 18h30 do domingo, o Vitória, no Barradão. A Raposa, por sua vez, pega o São Paulo, às 21h de sábado, no Mineirão.
Atlético-MG x Cruzeiro: o jogo
O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro foi marcado por equilíbrio no primeiro tempo. A partida começou movimentada, com chances para os dois lados: Cássio parou finalizações de Arana e Cuello, enquanto Everson defendeu chute perigoso de Kaio Jorge.
No segundo tempo, porém, o Cruzeiro foi mais eficiente. Logo aos 4 minutos, Fabrício Bruno carregou com liberdade e acertou um belo chute de fora da área, no ângulo esquerdo de Everson, inaugurando o marcador.
Aos 18 minutos, o Cabuloso aumentou na Arena MRV. Após cobrança de escanteio de Wanderson, Fabrício Bruno tocou de cabeça para Kaio Jorge, que, livre de marcação, empurrou de perna direita para as redes e ampliou a vantagem.