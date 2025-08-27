Corinthians visita Athletico-PR na Copa do Brasil para manter viva a esperança em 2025

O Corinthians resgatou a confiança ao vencer o Vasco por 3 a 2 em São Januário, amenizou os riscos no Brasileirão e agora volta toda a atenção para a Copa do Brasil, torneio sobre o qual repousam todas as esperanças do time na temporada. A disputa das quartas de final começa às 21h30 desta quarta-feira, em duelo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e será decidida dia 10 de setembro, na Neo Química Arena.

O jogo de volta estava marcado para dia 11, mas foi alterado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira, por causa de um conflito de datas com o Fluminense, adversário dos corintianos no dia 13 e que joga a Sul-Americana contra o Lánus no dia 16 - por isso, precisa de 66 horas de descanso entre as partidas.

Em Curitiba, a equipe alvinegra joga pela primeira vez após a nova eleição do clube. Conselheiros escolheram Osmar Stabile, até então interino, para cumprir o mandato do destituído Augusto Melo até o fim de 2026. O novo presidente concentra os esforços em derrubar o transfer ban imposto pela Fifa há duas semanas, em razão da dívida com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres.

Avançar na Copa do Brasil tem grande importância financeira, já que chegar à semifinal garante R$ 9.922.500,00 ao clube. Embora não tenha o favoritismo ao título, o time do Parque São Jorge deposita todas as suas fichas no torneio e acredita que, no tiro curto, pode alcançar o título. Ter eliminado o rival Palmeiras oitavas de final contribui ao otimismo.

A vitória por 2 a 0 sobre os palmeirenses na rodada de volta, dia 6, no Allianz Parque, foi a última vez que o astro Memphis Depay esteve em campo. Durante a partida, ele sofreu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Recuperado após 20 dias, está liberado para enfrentar o Athletico-PR.

Na derrota por 2 a 1 para o Bahia e no triunfo frente ao Vasco, o Corinthians teve os garotos Kayke e Gui Negão, autor de um gol em cada partida, como dupla titular de ataque. Memphis pode voltar como titular no lugar de Kayke. Garro, poupado contra os vascaínos, começa entre os 11 no lugar de Raniele, suspenso.

Mal na Série B, o Athletico-PR se recuperou de uma série de sete jogos sem vitória, ao bater o CRB por 1 a 0 no domingo. Antes disso, a única alegria havia sido eliminar o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil, em disputa de pênaltis após perder por 2 a 1 no MorumBis e vencer por 1 a 0 na Arena da Baixada.

Apesar de estar na 12ª colocação da segunda divisão, a seis pontos da zona de acesso, e priorizar o retorno à elite, o técnico Odair Hellmann garante que a Copa do Brasil é tratada com a importância que merece. "Vamos recuperar os jogadores, quem estiver 100% vai jogar, porque o próximo jogo é importante. É Copa do Brasil, nós queremos passar de fase, a gente sabe que a prioridade é a Série B. Se tiver algum jogador na dúvida de tomar uma decisão para escalá-lo, fisicamente, fisiologicamente não recuperou, é outra situação. Estando todos 100%, aí a decisão é técnica, de estratégia."

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Riquelme) e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando (Dudu Kogitzki) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke (Memphis) e Gui Negão.. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Ligga Arena, Curitiba (PR).