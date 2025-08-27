Topo

Corinthians terá Maycon titular e Memphis no banco contra o Athletico-PR; veja escalações

27/08/2025 20h32

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. A principal novidade é a presença do holandês Memphis Depay no banco de reservas.

O atacante está recuperado de uma lesão na coxa e foi relacionado para a partida. A tendência é que ele ganhe minutos na reta final. Já no meio-campo, com a ausência do suspenso Raniele, o técnico Dorival Júnior escalou Maycon.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu: Maycon, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

O Timão está recheado de desfalques. Além de Raniele, Dorival também não conta com Hugo, José Martínez, André Carrillo e Yuri Alberto, entregues ao DM.

A equipe vem de uma boa vitória fora de casa sobre o Vasco, por 3 a 2, encerrando um jejum de seis jogos sem triunfo no Brasileirão. Na Copa do Brasil, o time do Parque São Jorge passou por Novorizontino e Palmeiras nas fases anteriores, ganhando as quatro partidas que disputou, além de não sofrer nenhum gol.

Do outro lado, o Athletico-PR chegou às quartas de final depois de eliminar o São Paulo nas oitavas. O Furacão empatou por 2 a 2 com o Tricolor no agregado e levou a melhor na disputa de pênaltis.

O time de Odair Hellmann também venceu na última rodada da Série B. Os paranaenses superaram o CRB, fora de casa, por 1 a 0, e voltaram a ganhar após sete rodadas. O momento, entretanto, não é dos melhores. A equipe figura somente no 12º lugar da tabela da Segunda Divisão, distante do G4, zona de acesso à elite.

O Athletico-PR vai a campo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick e Zapelli; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena. O árbitro da partida é Wilton Pereira Sampaio (GO), que terá auxílio dos assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) comanda o VAR.

O segundo encontro entre Corinthians e Athletico-PR está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30, na Neo Química Arena. Em caso de empate no placar agregado, a definição será nos pênaltis. O vencedor do duelo encara nas semifinais Cruzeiro ou Atlético-MG.

