Corinthians leva vantagem sobre o Athletico-PR em mata-matas da Copa do Brasil

A Copa do Brasil está se afunilando. Em busca de uma vaga na próxima fase do torneio, Corinthians e Athletico-PR iniciam a disputa das quartas de final. O primeiro duelo está agendado para esta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

As duas equipes voltam a se encontrar em um mata-mata de Copa do Brasil após 16 anos. Confiante após a vitória sobre o Vasco no último fim de semana, o Timão tenta fazer valer a vantagem que possui sobre o Furacão em confrontos eliminatórios no torneio nacional.

Ao todo, Corinthians e Athletico-PR se enfrentaram em três ocasiões na Copa do Brasil, sendo duas vezes nas quartas de final e uma nas oitavas. O Alvinegro paulista tem ampla vantagem: venceu todos os três mata-matas contra o time paranaense pela competição. Nestes confrontos, o time paulista marcou 12 gols e sofreu sete.

O primeiro encontro de mata-mata entre as equipes foi em 1997. O Corinthians perdeu o primeiro jogo em casa, por 2 a 1, mas foi buscar o resultado na partida de volta. O Timão aplicou uma goleada de 6 a 2 sobre o Athletico-PR, em Curitiba, e avançou às quartas de final com uma vitória de 7 a 4 no placar agregado.

Depois, os times voltaram a se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil de 2001. Na época, o confronto de ida terminou empatado sem gols com mando do Corinthians. Já no segundo duelo, o Timão ganhou por 1 a 0, graças a um gol de Ewerthon, e garantiu a classificação.

Por fim, a última vez que Corinthians e Athletico-PR duelaram na Copa do Brasil foi em 2009, novamente pelas quartas de final. Mais uma vez, o Timão teve que correr atrás do prejuízo, pois foi derrotado por 3 a 2 na primeira partida. O Alvinegro, porém, se recuperou com dois gols de Ronaldo e foi às semifinais. Naquele ano, a equipe do Parque São Jorge conquistou seu terceiro título do torneio.

Um fato curioso que chama a atenção é que, em dois dos três mata-matas, o Corinthians saiu atrás no jogo de ida e precisou correr atrás da classificação no duelo de volta - e conseguiu. Resta saber, agora, se este será o cenário da eliminatória que vem a seguir.

O Corinthians, assim, busca manter a 'tradição' de passar pelo Athletico-PR na Copa do Brasil. Para isso, o Timão confia na defesa sólida que mostrou até o momento na atual edição da competição. O sistema defensivo alvinegro tem funcionado e não foi vazado nos confrontos diante de Novorizontino e Palmeiras.

Vale lembrar que, caso o placar agregado termine empatado ao fim dos 180 minutos, a decisão da vaga entre Corinthians e Athletico-PR será nos pênaltis. O jogo de volta acontece no próximo dia 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena.

Relembre os mata-matas de Copa do Brasil entre Corinthians e Athletico-PR:

1997

Ida: Corinthians 1 x 2 Athletico-PR

Volta: Athletico-PR 2 x 6 Corinthians

2001

Ida: Corinthians 0 x 0 Athletico-PR

Volta: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians

2009