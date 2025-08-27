Topo

Esporte

Corinthians encara pesadelo do elenco antes de saideira contra Palmeiras

O Corinthians fará seu sétimo jogo em gramado sintético no ano - EDUARDO CARMIM/ESTADÃO CONTEÚDO
O Corinthians fará seu sétimo jogo em gramado sintético no ano Imagem: EDUARDO CARMIM/ESTADÃO CONTEÚDO
Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 10h31

O jogo contra o Athletico, hoje, às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Brasil marca o sétimo encontro do Corinthians com o "pesadelo" do elenco: o gramado sintético.

O que aconteceu

Alguns dos principais nomes do elenco criticaram o uso do gramado sintético no futebol brasileiro ao longo do ano. Atualmente, os estádios de Athletico, Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras contam com este piso de piso.

Memphis disse que o Allianz Parque tem um "campo de m*", e Garro apontou que o gramado sintético piora sua condição clínica. O camisa 8 do Corinthians convive com uma lesão crônica no joelho direito chamada tendinopatia patelar e ligou o alerta em Dorival para o jogo de hoje.

Muda bastante. Muda o jogo, especialmente para mim, sinto muito mais dores. Mas é uma coisa que infelizmente a gente não pode, agora, brigar. Hugo Souza

Eu não gosto do sintético. Futebol é no gramado natural. A gente respeita os clubes que têm [esse campo], mas me incomoda bastante. Maycon

Alguns alvinegros, inclusive, entraram no movimento "futebol profissional não se joga em gramado sintético", no início do ano. Nomes como Yuri Alberto, Memphis Depay, Rodrigo Garro e André Carrillo aderiam à manifestação.

Críticas à parte, o Corinthians está invicto no gramado sintético em 2025. Foram seis jogos até então, com duas vitórias e quatro empates. O Alvinegro, inclusive, eliminou o rival Palmeiras da Copa do Brasil na casa alviverde.

Diante disso, o time paulista busca um bom resultado em Curitiba para poder ter força máxima em "saideira" contra o Palmeiras. O clássico pelo Brasileirão acontece entre os dois jogos pela Copa do Brasil.

O Alvinegro enfrentou o rival cinco vezes este ano, e levou a melhor nos dois mata-matas. O Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras e também tirou o time de Abel Ferreira da Copa do Brasil. A única derrota no Dérbi em 2025 foi pelo Brasileirão.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam no domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

