Corinthians encaminha renovação de contrato com Gui Negão; veja detalhes

27/08/2025 22h42

O Corinthians está muito perto de renovar o contrato do jovem atacante Gui Negão. A diretoria alvinegra se reuniu com o estafe do jogador na última terça-feira e encaminhou um acordo para a ampliação do vínculo

O atual contrato do garoto com o clube é válido até junho de 2027. A tendência, segundo informações obtidas pela reportagem, é que o vínculo seja estendido por cinco anos. Além disso, o atleta receberá uma valorização salarial. A multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros (R$ 631 milhões na cotação atual).

A informação foi inicialmente publicada pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Gui Negão vinha se destacando no time sub-20 e foi alçado para o elenco principal ainda com o técnico Ramón Díaz.

O atacante de 18 anos passou a ganhar oportunidades com Dorival Júnior diante da ausência de Yuri Alberto, que está lesionado. Ele tem sido titular no comando de ataque da equipe e já soma duas bolas na rede em sete jogos pelo Timão.

O centroavante, inclusive, mais uma vez iniciou como titular o jogo diante do Athletico-PR, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A ampliação contratual com Gui Negão faz parte de uma série de renovações com jovens costuradas pela diretoria de futebol do Corinthians, em conjunto com a diretoria de base. Recentemente, o clube também estendeu os vínculos de Gui Amorim e André Luiz. Há ainda negociações para renovar com João Vitor 'Jacaré'.

