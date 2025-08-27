Corinthians contrata executivo para reduzir despesas na Arena e quer CEO no Parque São Jorge

Recém-eleito presidente do Corinthians, Osmar Stabile explicitou, na última segunda-feira, alguns planos que deseja colocar em prática à frente do Timão. Uma dessas medidas é a contratação de um CEO para atuar na administração do Parque São Jorge, sede social do clube.

O debate sobre um CEO veio à tona na coletiva de imprensa concedida pelo presidente logo após a eleição indireta no Conselho Deliberativo. Stabile revelou, inclusive, que a atual diretoria formalizou a chegada do CEO Arnaldo Garcia para auxiliar na gestão da Neo Química Arena.

"O Corinthians pode sim ter um CEO, dependendo da área que ele representar. Hoje tem uma pessoa na Arena, já está trabalhando desde o começo da minha gestão. Está lá há algum tempo, o Arnaldo Garcia. Está trabalhando na Arena há algum tempo para a gente melhorar. Estamos fazendo análises críticas, comparando com as principais arenas do mundo. É necessário fazer mudanças, já estamos fazendo para diminuir os custos", contou.

O Corinthians encomendou uma análise sobre a taxa de custo da Arena em comparação aos demais. O clube arca, atualmente, com uma taxa de custos de 46% sobre a arrecadação com bilheteria. A média de custos de outros estádios ao redor do mundo, em cima do faturamento em jogos, é de 33% a 38% - ou seja, o Timão está gastando muito mais do que o considerado 'padrão'.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians tem trabalhado ativamente na contenção de despesas da Neo Química Arena. A contratação do CEO Arnaldo Garcia, portanto, se deu justamente por este motivo.

FABINHO COMO 'CEO' DO CT e EXECUTIVO NO PQ. SÃO JORGE

Stabile também esclareceu que vê Fabinho Soldado como uma espécie de CEO dentro do CT Dr. Joaquim Grava. Apesar da pressão nos bastidores por conta de alguns casos recentes, a diretoria alvinegra entende que o executivo tem feito um excelente trabalho no que diz respeito a blindagem e gestão do elenco.

Depois de contratar um novo CEO para a Neo Química Arena, os planos do novo presidente, portanto, passam pela chegada de um novo executivo para auxiliar nas tarefas que rondam também os bastidores do Parque São Jorge.

"Aqui também no clube também estamos fazendo, baixamos despesas em todos os departamentos. Vai ter CEO no Parque São Jorge? Vai ter. O Fabinho Soldado é o CEO do CT, é o executivo. Já temos no CT, na Arena, vamos ter um aqui também. Uma pessoa sozinha não resolve os problemas do Corinthians, temos que dividir. Vamos colocar um CEO aqui. Muitas coisas estão sendo melhoradas na Arena, tomamos várias ações", afirmou Stabile.

O Corinthians, vale lembrar, já chegou a ter um CEO por um curto período. Fred Luz assumiu a posição por pouco mais de cinco meses durante a gestão Augusto Melo. À época, a instabilidade política no Parque São Jorge foi decisiva e culminou em sua breve passagem pelo Corinthians.