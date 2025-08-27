Corinthians bate Athletico-PR em Curitiba e abre vantagem nas quartas da Copa do Brasil

O Corinthians venceu o Athletico-PR por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, e saiu em vantagem no duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Timão marcou com o garoto Gui Negão e segurou o resultado graças ao VAR, que anulou o gol de empate do Furacão por toque de mão.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians só precisa de um empate na volta para avançar à próxima fase. Uma derrota por um gol de diferença leva o embate para os pênaltis, enquanto um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas. O vencedor do confronto enfrenta Cruzeiro ou Atlético-MG nas semifinais.

O segundo encontro entre os times está marcado para o dia 10 de setembro, também às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Antes disso, o Corinthians tem nada mais nada menos do que um Derby pela frente. A equipe de Dorival Júnior recebe o Palmeiras neste domingo, em Itaquera, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá início às 18h30.

Já o Athletico-PR volta a campo um dia antes, no sábado, diante do Novorizontino, pela 24ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 20h30 na Ligga Arena.

O jogo

O Corinthians começou melhor e quase abriu o placar aos 15 minutos. Maycon recebeu de Matheuzinho na entrada da área e, livre de marcação, arriscou para o gol. A bola passou raspando a trave. Aos 19, o Athletico-PR respondeu com Léo Derik, que cruzou na medida para Luiz Fernando na segunda trave. Ele, no entanto, chutou mal e mandou por cima.

O Furacão encaixou a marcação no restante da etapa inicial e passou a levar mais perigo ao gol do Timão. Já no fim do primeiro tempo, aos 44 minutos, Zapelli cobrou falta no canto e obrigou Hugo Souza a fazer grande defesa. Já os visitantes, abusando de passes errados, não voltaram a assustar o goleiro Santos.

Segundo tempo

Dorival mudou o esquema do Corinthians na volta do intervalo e viu a alteração dar resultado. Aos 12 minutos, em boa jogada coletiva, o Timão abriu o placar em Curitiba. Vitinho cruzou com categoria na segunda trave e encontrou Matheuzinho, que rolou para Gui Negão, sozinho na pequena área. O garoto só teve o trabalho de empurrar para as redes.

O Athletico-PR chegou a empatar aos 23 minutos, através de Benavídez. O gol, porém, foi anulado pelo árbitro após revisão no VAR por conta de um toque de mão na origem do lance.

O Furacão voltou a incomodar nos instantes finais, aos 47 minutos. Após cruzamento na área, Patrick cabeceou no alto, mas parou em ótima defesa de Hugo Souza. O Timão, apesar dos sustos, conseguiu segurar o triunfo, levando uma vantagem importante para o jogo da volta.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR 0 X 1 CORINTHIANS

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 27 de agosto de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Léo Derik, Benavídez e Renan Peixoto (Athletico-PR); Matheuzinho e Gustavo Henrique (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 40.236 torcedores



Renda: R$ 2.714.670,00

GOL: Gui Negão, aos 12? do 2ºT (Corinthians)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez (Renan Peixoto), Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho (Elan Ricardo), Patrick e Zapelli (Dudu); Mendoza (Leozinho), Luiz Fernando (Madson) e Viveros.



Técnico: Odair Hellmann

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu: Maycon (Ryan), Charles (Cacá), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Memphis Depay); Kayke (Vitinho) e Gui Negão.



Técnico: Dorival Júnior