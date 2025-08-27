Topo

Esporte

Corinthians anula execução de mais de R$ 22 milhões pedida por Bertolucci

27/08/2025 16h35

O Corinthians conquistou uma relevante vitória na Justiça, em processo de discussão com o empresário Giuliano Bertolucci. O clube conseguiu anular a execução de R$22,4 milhões, valor que integrava os R$ 78,2 milhões cobrados pelo empresário no Regime Centralizado de Execuções (RCE). A defesa conseguiu a nulidade da cobrança sob alegação de indevido acréscimo de juros compostos em cima da dívida apontada por Bertolucci.

A sentença assinada pelo Juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino sustenta que os "cálculos são imprecisos e não permitem verificar a evolução da dívida e os encargos cobrados". A defesa corintiana foi representada pelo escritório Bianchini Advogados, de Ricardo Bianchini, que atua junto ao Departamento Jurídico há alguns anos.

Bertolucci foi à Justiça contra o Corinthians em janeiro cobrando empréstimos, intermediações e valores em atraso envolvendo transferências e renovações de atletas que passaram pelo Corinthians no passado recente. Entre os nomes de atletas citados nos processos movidos por Bertolucci, aparecem jogadores como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral direito Matheuzinho.

O Corinthians, por sua vez, reconheceu no RCE a dívida de R$ 78,2 milhões e, em fevereiro, entrou com um embargo na Justiça para tentar suspender a execução da dívida com o empresário sob a alegação de equívoco no valor final. O clube, neste embargo, não reconhece R$ 6 milhões.

Denúncia arquivada pelo MP

A Promotoria do Ministério Público arquivou a denúncia sobre problemas enfrentados por torcedores ao acessarem a Neo Química Arena em dias de jogos do Corinthians em razão de bloqueio nas catracas pelo uso do ingresso por outra pessoa após compra realizada no site da OneFan.

Em junho, o MP cobrou medidas do Corinthians, que deu início coleta da biometria facial dos torcedores para aquisição de ingressos e entrada no estádio. O órgão entendeu que os resultados foram satisfatórios e arquivou o caso.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Márcio Barbosa projeta futuro após assinar com o UFC: "Entrei para fazer barulho"

Corinthians anula execução de mais de R$ 22 milhões pedida por Bertolucci

Santos encaminha venda de Luca Meirelles ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia

Torcedores do Inter têm reunião com jogadores no CT e cobram reação no Brasileirão

STJD marca julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação

João Fonseca é derrotado e se despede na segunda rodada do US Open

João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de 'trocação' e cai na 2ª rodada do US Open

Fonseca oscila, cai para 22º do mundo e se despede na 2ª rodada do US Open

Fluminense encerra preparação para pegar o Bahia na Copa do Brasil

Grêmio segue preparação focado no duelo com o Flamengo pelo Brasileirão

Sparring de Borrachinha, Ryan Gandra comemora entrada no UFC: "Sonho realizado"