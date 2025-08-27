Corinthians anula execução de mais de R$ 22 milhões pedida por Bertolucci

O Corinthians conquistou uma relevante vitória na Justiça, em processo de discussão com o empresário Giuliano Bertolucci. O clube conseguiu anular a execução de R$22,4 milhões, valor que integrava os R$ 78,2 milhões cobrados pelo empresário no Regime Centralizado de Execuções (RCE). A defesa conseguiu a nulidade da cobrança sob alegação de indevido acréscimo de juros compostos em cima da dívida apontada por Bertolucci.

A sentença assinada pelo Juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino sustenta que os "cálculos são imprecisos e não permitem verificar a evolução da dívida e os encargos cobrados". A defesa corintiana foi representada pelo escritório Bianchini Advogados, de Ricardo Bianchini, que atua junto ao Departamento Jurídico há alguns anos.

Bertolucci foi à Justiça contra o Corinthians em janeiro cobrando empréstimos, intermediações e valores em atraso envolvendo transferências e renovações de atletas que passaram pelo Corinthians no passado recente. Entre os nomes de atletas citados nos processos movidos por Bertolucci, aparecem jogadores como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral direito Matheuzinho.

O Corinthians, por sua vez, reconheceu no RCE a dívida de R$ 78,2 milhões e, em fevereiro, entrou com um embargo na Justiça para tentar suspender a execução da dívida com o empresário sob a alegação de equívoco no valor final. O clube, neste embargo, não reconhece R$ 6 milhões.

Denúncia arquivada pelo MP

A Promotoria do Ministério Público arquivou a denúncia sobre problemas enfrentados por torcedores ao acessarem a Neo Química Arena em dias de jogos do Corinthians em razão de bloqueio nas catracas pelo uso do ingresso por outra pessoa após compra realizada no site da OneFan.

Em junho, o MP cobrou medidas do Corinthians, que deu início coleta da biometria facial dos torcedores para aquisição de ingressos e entrada no estádio. O órgão entendeu que os resultados foram satisfatórios e arquivou o caso.