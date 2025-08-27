Copa do Brasil: Sintético pode atrapalhar Corinthians? Comentaristas opinam

O gramado sintético da Arena da Baixada pode influenciar no confronto entre Athletico e Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil? Fabíola Andrade e Paulo Massini debateram o tema, no Fim de Papo.

Athletico e Corinthians começam a decidir a vaga à semifinal hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), em Curitiba (PR). O duelo de volta, na Neo Química Arena, está marcado para o dia 11 de setembro.

Fabíola: Gramado sintético é importante

Tem um ponto muito importante para esse confronto, que é o gramado sintético. Memphis e Garro, vocês imaginam esses dois jogadores no sintético? É complexo. O Memphis deve ser usado só no segundo tempo.

Fabíola Andrade

Massini: Gramado sintético exige mais do jogador

A recuperação do Memphis é surpreendente. É uma lesão grave. Não é fácil voltar de lesão para um jogo decisivo, em um gramado diferente, que é o sintético, exige um pouco mais do jogador. Mas é uma notícia maravilhosa para o Corinthians, mesmo que seja para entrar no segundo tempo.

Paulo Massini

