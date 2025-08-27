Topo

Copa do Brasil: Cruzeiro x Atlético tem favorito? Comentaristas analisam

27/08/2025 01h11

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG promete ser o mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil, projetaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

As equipes se enfrentam hoje, na Arena MRV, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do confronto. A volta, no Mineirão, está marcada para o dia 11 de setembro.

Fabíola: Cruzeiro é mais organizado

O Cruzeiro tem chance de título no Brasileirão e vai querer se provar em Belo Horizonte. Que pode vencer o grande rival, que a fase é melhor - e é mesmo. O Cruzeiro, hoje, é um time muito mais organizado, é regular, confiável, não tem desfalques.
Alicia: Não há chances de se poupar na Copa do Brasil

O sorteio eliminou completamente a possibilidade do Cruzeiro não priorizar a Copa do Brasil. Isso que é divertido do sorteio e que é maravilhoso dos confrontos regionais. [...] O Cruzeiro, que está melhor, pagando salário em dia, brigando pelo título brasileiro, ser eliminado pelo Galo, que, há algumas semanas, estava com jogador pedindo para sair por não receber salário, vai ficar ruim.
