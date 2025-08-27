Copa do Brasil: Cruzeiro x Atlético tem favorito? Comentaristas analisam

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG promete ser o mais equilibrado das quartas de final da Copa do Brasil, projetaram Alicia Klein e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.

As equipes se enfrentam hoje, na Arena MRV, às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do confronto. A volta, no Mineirão, está marcada para o dia 11 de setembro.

Fabíola: Cruzeiro é mais organizado

O Cruzeiro tem chance de título no Brasileirão e vai querer se provar em Belo Horizonte. Que pode vencer o grande rival, que a fase é melhor - e é mesmo. O Cruzeiro, hoje, é um time muito mais organizado, é regular, confiável, não tem desfalques.

Fabíola Andrade

Alicia: Não há chances de se poupar na Copa do Brasil

O sorteio eliminou completamente a possibilidade do Cruzeiro não priorizar a Copa do Brasil. Isso que é divertido do sorteio e que é maravilhoso dos confrontos regionais. [...] O Cruzeiro, que está melhor, pagando salário em dia, brigando pelo título brasileiro, ser eliminado pelo Galo, que, há algumas semanas, estava com jogador pedindo para sair por não receber salário, vai ficar ruim.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo