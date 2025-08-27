Topo

Esporte

Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético-MG - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético-MG Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

27/08/2025 05h30

O técnico Hernán Crespo ganhou mais um problema para o restante da temporada: a lesão de André Silva.

Quais opções sobraram?

Juan Dinenno. A alternativa mais simples é escalar Dinenno na vaga de André. O argentino chegou para ser opção no setor em caso justamente de desfalques, mas ainda não se firmou. Foi mal nos jogos que entrou e, até por isso, tem jogado pouco. Dinenno é visto por Crespo com características diferentes das de André, que sai mais da área do que o argentino.

Relacionadas

Pablo Maia festeja 'semana perfeita' com renovação e gol pelo São Paulo

São Paulo manifesta apoio à mudança de calendário realizada pela CBF

São Paulo aguarda consulta de André Silva, mas já olha mercado por reforço

Ferreirinha. Se tem Luciano e André Silva como dupla titular, o primeiro reserva do time vem sendo Ferreirinha. O ponta tem se saído bem na transição para 'dentro', atuando mais centralizado no esquema de Crespo. Se optar por uma dupla de ataque móvel com Luciano e Ferreirinha, Crespo pode manter o principal mérito de seu esquema que são as trocas de passe, apesar de perder no poder de finalização e presença de área que um centroavante concederia.

Lucas. Se a questão física permitir, Lucas pode ser uma boa opção para Crespo na vaga de André Silva. O camisa 7 precisa atuar em uma função com menos obrigações defensivas e o ataque pode ser a resposta para isso. Lucas se aproxima das características de sair da área de André Silva, mas tem menos presença dentro dela. A posição não seria inédita na carreira do camisa 7, que já chegou a jogar dessa maneira no Tottenham.

Tapia. Assim como Ferreirinha, Tapia é um jogador versátil e que atua mais do lado do campo, mas que vem fazendo razoavelmente bem a função de atacante no esquema de Crespo. Se ainda não demonstrou futebol exuberante, ao menos marcou dois gols em seis jogos pelo Tricolor — números superiores a Dinenno, que está há mais tempo na equipe, jogou menos e ainda não balançou as redes.

Henrique. O jovem ponta vem ganhando espaço no Tricolor com boas atuações, mas seria neste momento a última opção para assumir essa posição de titular. Nesse caso, Luciano seria ainda mais um jogador de referência no ataque, o que não é a melhor posição para o camisa 10.

Buscar em Cotia. Herói do título da Copinha, Paulinho é quem espera sua vez no time de cima. Ele já foi relacionado algumas vezes, mas ainda não estreou profissionalmente. Escondido sob os holofotes do astro Ryan Francisco na base, Paulinho marcou 28 gols em 53 jogos na última temporada e já balançou as redes 14 vezes em 30 partidas neste ano na base.

Lesões ligamentares devastaram ataque

Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril de 2025, em partida contra o Botafogo no Engenhão. A previsão é que ele retorne aos gramados já muito perto do final da temporada, ou então em 2026.

Ryan Francisco também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de lesionar o menisco, durante um treinamento em julho. O jovem só retorna aos gramados em 2026.

André Silva não rompeu, mas estirou o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de ter lesionado o ligamento cruzado posterior. O São Paulo ainda não anunciou se o jogador passará por cirurgia ou não, ele, o Departamento Médico e o consultor doutor Moisés Cohen, especialista em joelho, discutem como proceder.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Novos Endrick e Estêvão? Quem são as joias do Palmeiras que encantam Abel

Paquetá perdeu dinheiro, alegria e relações familiares até absolvição

Memphis volta ao Corinthians, e Stabile banca jogador até o fim do contrato

Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

CBF tem 'trauma' após briga, e jogo no Maracanã será com torcidas separadas

Flamengo e Betano preparam mega evento com shows e ativações contra Grêmio

Vasco x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Elástico de Pedro em golaço pelo Fla já era aplicado antes dos gramados

Athletico x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Thalys faz balanço de último ano de sub-20 no Palmeiras e despista sobre possível saída: "Estamos analisando"