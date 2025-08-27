Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

O técnico Hernán Crespo ganhou mais um problema para o restante da temporada: a lesão de André Silva.

Quais opções sobraram?

Juan Dinenno. A alternativa mais simples é escalar Dinenno na vaga de André. O argentino chegou para ser opção no setor em caso justamente de desfalques, mas ainda não se firmou. Foi mal nos jogos que entrou e, até por isso, tem jogado pouco. Dinenno é visto por Crespo com características diferentes das de André, que sai mais da área do que o argentino.

Ferreirinha. Se tem Luciano e André Silva como dupla titular, o primeiro reserva do time vem sendo Ferreirinha. O ponta tem se saído bem na transição para 'dentro', atuando mais centralizado no esquema de Crespo. Se optar por uma dupla de ataque móvel com Luciano e Ferreirinha, Crespo pode manter o principal mérito de seu esquema que são as trocas de passe, apesar de perder no poder de finalização e presença de área que um centroavante concederia.

Lucas. Se a questão física permitir, Lucas pode ser uma boa opção para Crespo na vaga de André Silva. O camisa 7 precisa atuar em uma função com menos obrigações defensivas e o ataque pode ser a resposta para isso. Lucas se aproxima das características de sair da área de André Silva, mas tem menos presença dentro dela. A posição não seria inédita na carreira do camisa 7, que já chegou a jogar dessa maneira no Tottenham.

Tapia. Assim como Ferreirinha, Tapia é um jogador versátil e que atua mais do lado do campo, mas que vem fazendo razoavelmente bem a função de atacante no esquema de Crespo. Se ainda não demonstrou futebol exuberante, ao menos marcou dois gols em seis jogos pelo Tricolor — números superiores a Dinenno, que está há mais tempo na equipe, jogou menos e ainda não balançou as redes.

Henrique. O jovem ponta vem ganhando espaço no Tricolor com boas atuações, mas seria neste momento a última opção para assumir essa posição de titular. Nesse caso, Luciano seria ainda mais um jogador de referência no ataque, o que não é a melhor posição para o camisa 10.

Buscar em Cotia. Herói do título da Copinha, Paulinho é quem espera sua vez no time de cima. Ele já foi relacionado algumas vezes, mas ainda não estreou profissionalmente. Escondido sob os holofotes do astro Ryan Francisco na base, Paulinho marcou 28 gols em 53 jogos na última temporada e já balançou as redes 14 vezes em 30 partidas neste ano na base.

Lesões ligamentares devastaram ataque

Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril de 2025, em partida contra o Botafogo no Engenhão. A previsão é que ele retorne aos gramados já muito perto do final da temporada, ou então em 2026.

Ryan Francisco também rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, além de lesionar o menisco, durante um treinamento em julho. O jovem só retorna aos gramados em 2026.

André Silva não rompeu, mas estirou o ligamento cruzado anterior do joelho direito, além de ter lesionado o ligamento cruzado posterior. O São Paulo ainda não anunciou se o jogador passará por cirurgia ou não, ele, o Departamento Médico e o consultor doutor Moisés Cohen, especialista em joelho, discutem como proceder.