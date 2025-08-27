Com trabalho técnico, São Paulo segue preparação para visitar o Cruzeiro pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, no SuperCT, o São Paulo deu sequência na preparação para o duelo contra o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Mineirão.

O elenco começou a atividade com exercícios de força na parte interna do centro de treinamento. Na sequência, os jogadores foram para o gramado e, sob o comando da comissão técnica de Hernán Crespo, realizaram um trabalho de fundamentos técnicos seguido de uma série de jogos em espaço reduzido.

O Tricolor ainda vai realizar dois treinos no SuperCT antes da delegação viajar para Belo Horizonte na noite desta sexta-feira.

? Foco no próximo compromisso! No sábado (30), às 21h, o Tricolor visita o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Brasileirão!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/x8hXOdcEj8 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 27, 2025

Entre os jogadores lesionados, o lateral esquerdo Wendell (posterior da coxa esquerda) participou de parte das atividades com o restante do elenco. Já o zagueiro Robert Arboleda (músculo reto femoral da coxa esquerda) deu sequência à transição física.

O volante Hugo e o atacante Calleri, em recuperação após cirurgias de ligamento cruzado anterior do joelho, fizeram exercícios com a fisioterapia do clube e no gramado.

Por fim, o atacante André Silva, que foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito na última segunda-feira, ainda segue em avaliação para definir o futuro do tratamento.

O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos. Por outro lado, o Cruzeiro é o 3º colocado, com 41 pontos somados.