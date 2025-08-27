Com brilho Messi, Inter Miami bate Orlando City avança à final da Leagues Cup

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela semifinal da Leagues Cup, o Inter Miami recebeu o Orlando City no Chase Stadium, venceu por 3 a 1, de virada, e avançou à final da competição. Messi (2) e Segovia marcaram para a equipe da casa, enquanto Pasalic descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Inter Miami carimbou seu passaporte direto à decisão, onde enfrenta o vencedor do duelo entre LA Galaxy e Seattle Sounders, que também se encaram nesta quarta, às 23h45 (de Brasília). Do outro lado, ao ser superado, o Orlando City foi eliminado.

O Inter Miami retorna aos gramados no dia 13/09, às 20h30, quando visita o Charlotte. Ao mesmo tempo, o Orlando City visita o DC United. Ambos os duelos serão válidos pela 29ª rodada da MLS.

O primeiro gol da partida foi marcado aos 45 minutos do primeiro tempo, pelo Orlando City. Ao dominar na intermediária, Luis Muriel lançou e encontrou Pasalic, que dominou já limpando o marcador e finalizou cruzado para marcar.

Aos 32 minutos da etapa complementar, o Inter Miami deixou tudo igual. Após entrada forte de Brekalo, que foi expulso, na área, o árbitro da partida assinalou penalidade máxima. Messi assumiu a responsabilidade, bateu cruzado e converteu.

O Inter Miami virou aos 43 minutos do segundo tempo, quando Messi dominou na entrada da área, tabelou com Jordi Alba e emendou arremate rasteiro no canto esquerdo do goleiro Gallese, que nada pôde fazer.

A equipe do craque argentino ainda aumentou a diferença aos 46 minutos da segunda etapa. Ao receber na entrada da área, Segovia limpou o defensor adversário e encontrou Suárez. O atacante uruguaio, então, devolveu para Segovia, que concluiu firme para balançar as redes.