Topo

Esporte

COB Expo terá pista de gelo com demonstrações de esportes de inverno

COB Expo terá Arena de Inverno - Reprodução / Divulgação
COB Expo terá Arena de Inverno Imagem: Reprodução / Divulgação
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

27/08/2025 19h36

A COB Expo 2025 terá uma arena com pista de gelo. A ideia do Comitê Olímpico do Brasil é ampliar o universo esportivo presente na feira e antecipar o clima das modalidades de inverno.

Trazer uma Arena de Inverno e uma pista de gelo com apresentações e simulações de esportes olímpicos para a COB Expo não é apenas uma novidade, mas sim um símbolo do crescimento dos esportes de inverno no Brasil e da ambição de fomentar ainda mais estas modalidades no nosso país Manoela Penna, Diretora de Comunicação e Marketing do COB

Novidade na COB Expo

A pista de gelo será cenário para demonstrações de várias modalidades. Estão previstos também espaços para apresentações práticas do biathlon (tiro+simulação de ski). A Arena de Inverno também se conecta com os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, que serão realizados em fevereiro do ano que vem, na Itália.

Relacionadas

Brasil usou aparelhos com o dobro do peso antes de medalhas na ginástica

Rio/Niterói vai viajar em campanha por Pan-2031 antes de visita da Panam

COB lança iniciativa para conectar startups aos esportes olímpicos

O Brasil tem visto uma ascensão dos esportes de inverno. Lucas Pinheiro, no esqui alpino, e Nicole Silveira, no skeleton, por exemplo, conquistaram bons resultados em Copas do Mundo.

A COB Expo 2025 também terá um um debate sobre a importância das Olímpiadas de Inverno e suas modalidades. Vão participar o presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Emílio de Souza Strapasson, e o CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, Gustavo Haidar.

A feira vai acontecer entre os dias 24 e 28 de setembro, em São Paulo. O público vai poder vivenciar experiências com a presença de atletas e medalhistas olímpicos, além de ativações promovidas por confederações e patrocinadores.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Transmissão ao vivo de Athletico x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir

Transmissão ao vivo de Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil: veja onde assistir

Bruno Henrique tem julgamentos marcados em caso de manipulação por cartão no STJ e no STJD

?Não achou soluções?: Comentarista analisa queda de Fonseca no US Open

Veja números de Jean Lucas, do Bahia, recém-convocado à Seleção

COB Expo terá pista de gelo com demonstrações de esportes de inverno

Djokovic vira no US Open, avança à 3ª fase de Grand Slam pela 75ª vez e bate marca de Federer

Juventude anuncia contratação de Sforza, volante emprestado pelo Vasco

Assistir Atlético-MG (Galo) x Cruzeiro ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Amiga de Syko Stu atualiza estado do lutador: "Com dor, mas de bom humor"