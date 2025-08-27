COB Expo terá pista de gelo com demonstrações de esportes de inverno

A COB Expo 2025 terá uma arena com pista de gelo. A ideia do Comitê Olímpico do Brasil é ampliar o universo esportivo presente na feira e antecipar o clima das modalidades de inverno.

Trazer uma Arena de Inverno e uma pista de gelo com apresentações e simulações de esportes olímpicos para a COB Expo não é apenas uma novidade, mas sim um símbolo do crescimento dos esportes de inverno no Brasil e da ambição de fomentar ainda mais estas modalidades no nosso país Manoela Penna, Diretora de Comunicação e Marketing do COB

Novidade na COB Expo

A pista de gelo será cenário para demonstrações de várias modalidades. Estão previstos também espaços para apresentações práticas do biathlon (tiro+simulação de ski). A Arena de Inverno também se conecta com os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão-Cortina, que serão realizados em fevereiro do ano que vem, na Itália.

O Brasil tem visto uma ascensão dos esportes de inverno. Lucas Pinheiro, no esqui alpino, e Nicole Silveira, no skeleton, por exemplo, conquistaram bons resultados em Copas do Mundo.

A COB Expo 2025 também terá um um debate sobre a importância das Olímpiadas de Inverno e suas modalidades. Vão participar o presidente da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo, Emílio de Souza Strapasson, e o CEO da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, Gustavo Haidar.

A feira vai acontecer entre os dias 24 e 28 de setembro, em São Paulo. O público vai poder vivenciar experiências com a presença de atletas e medalhistas olímpicos, além de ativações promovidas por confederações e patrocinadores.