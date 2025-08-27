Claudia Gadelha descarta lenda do jiu-jitsu no UFC BJJ: "Sem doping, não há Gordon"

A brasileira Claudia Gadelha, ex-lutadora do UFC e atual responsável pela divisão de grappling da organização, foi enfática ao afirmar que Gordon Ryan, considerado por muitos como o maior nome da história do jiu-jitsu competitivo, não participará do UFC BJJ. O motivo? A política antidoping da nova liga, que visa profissionalizar e limpar o cenário da modalidade.

Em entrevista recente ao podcast 'Connect Cast', Gadelha explicou que o circuito seguirá um modelo rigoroso de controle de substâncias, alinhado ao objetivo de promover um ambiente competitivo justo e livre de dopagem. Segundo ela, essa abordagem é incompatível com a filosofia do próprio atleta, que já admitiu publicamente o uso de esteroides anabolizantes ao longo da carreira.

"Queremos o melhor do mundo contra o melhor do mundo limpo. Não é o mais dopado. E Gordon nunca competirá no UFC BJJ. Se você está dopado, não vai competir. Sem doping, não há Gordon", declarou a dirigente.

Multicampeão do ADCC e da IBJJF, Ryan está afastado das competições desde agosto de 2023 por questões de saúde. Em diversas ocasiões, defendeu o uso de PEDs (substâncias para melhora de desempenho), alegando que fazem parte do "pacote do atleta de alto nível". Essa visão, no entanto, contraria os princípios do novo projeto, que busca se consolidar como uma liga profissional, transparente e comprometida com o jogo limpo.

Novo projeto

O UFC BJJ é uma iniciativa da TKO Group Holdings, holding que comanda o UFC, e já realizou duas edições, trazendo nomes de peso como Mikey Musumeci - um dos principais expoentes da proposta de um jiu-jitsu competitivo e livre de substâncias ilícitas. A terceira edição do evento está marcada para o dia 2 de outubro, no UFC APEX, em Las Vegas.

