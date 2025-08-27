Topo

Champions: zebras crescem, eliminam campeões e 'invadem' fase de liga

Jorginho, do Kairat, comemora classificação sobre o Celtic na Champions League Imagem: Craig Williamson - SNS Group/SNS Group via Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 18h43

A fase preliminar da Champions League terminou hoje e foi invadida por zebras, que garantiram vaga na etapa de liga.

O que aconteceu

Sete times garantiram vaga na fase de liga: Kairat (CAZ), Pafos (CHP), Bodo/Glimt (NOR), Qarabag (AZE), Copenhague (DIN), Club Brugge (BEL) e Benfica (POR).

O Kairat foi o primeiro a se classificar e tirou o tradicional Celtic, campeão uma vez. A equipe cazaque segurou o 0 a 0 na Escócia, repetiu o placar em casa e levou a melhor nos pênaltis para se classificar pela primeira vez à fase de liga.

O Pafos eliminou o Estrela Vermelha, da Sérvia, que já conquistou a Champions. A equipe cipriota venceu a ida por 2 a 1, fora de casa, perdia a volta por 1 a 0 até os acréscimos, mas contou com um gol do brasileiro Jajá para empatar e avançar.

O Bodo/Glimt despachou o Sturm Graz, da Áustria, que disputou a última Champions. Destaque nas outras competições europeias nos últimos anos, o time norueguês goleou por 5 a 0 na ida, perdeu por 2 a 1 na volta, mas se garantiu na fase de liga pela primeira vez.

O Qarabag eliminou o Ferencvaros, da Hungria. A equipe do Azerbaijão surpreendeu na ida, venceu por 3 a 1 fora de casa, passou sufoco na volta com um 3 a 2 a favor dos húngaros, mas garantiu sua vaga e volta à fase de liga após sete temporadas.

Copenhague, Club Brugge e Benfica tiveram jogos mais parelhos e eliminaram Basel, Rangers e Fenerbahce, respectivamente.

O sorteio da fase de liga será realizado amanhã, às 13h (de Brasília). Nele, serão definidos os confrontos de cada uma das oito rodadas da primeira fase. Esta será a segunda temporada em que o formato de liga será disputado antes do mata-mata.

Veja resultados

Qarabag 5 x 4 Ferencvaros
Ida: Ferencvaros 1 x 3 Qarabag
Volta: Qarabag 2 x 3 Ferencvaros

Pafos 3 x 2 Estrela Vermelha
Ida: Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos
Volta: Pafos 1 x 1 Estrela Vermelha

Bodo/Glimt 6 x 2 Sturm Graz
Ida: Bodo/Glimt 5 x 0 Sturm Graz
Volta: Sturm Graz 2 x 1 Bodo/Glimt

Kairat 0 (3) x (2) 0 Celtic
Ida: Celtic 0 x 0 Kairat
Volta: Kairat 0 (3) x (2) 0 Celtic

Copenhague 3 x 2 Basel
Ida: Basel 1 x 1 Copenhague
Volta: Copenhague 2 x 0 Basel

Benfica 1 x 0 Fenerbahçe
Ida: Fenerbahçe 0 x 0 Benfica
Volta: Benfica 1 x 0 Fenerbahçe

Club Brugge 9 x 1 Rangers
Ida: Rangers 1 x 3 Club Brugge
Volta: Club Brugge 6 x 0 Rangers

Veja todos os classificados

  • PSG (FRA)
  • Tottenham Hotspur (ING)
  • Liverpool (ING)
  • Arsenal (ING)
  • Manchester City (ING)
  • Chelsea (ING)
  • Newcastle United (ING)
  • Napoli (ITA)
  • Inter de Milão (ITA)
  • Atalanta (ITA)
  • Juventus (ITA)
  • Barcelona (ESP)
  • Real Madrid (ESP)
  • Atlético de Madri (ESP)
  • Athletic Bilbao (ESP)
  • Villarreal (ESP)
  • Bayern Munique (ALE)
  • Bayer Leverkusen (ALE)
  • Eintracht Frankfurt (ALE)
  • Borussia Dortmund (ALE)
  • Olympique de Marselha (FRA)
  • Monaco (FRA)
  • PSV Eindhoven (HOL)
  • Ajax (HOL)
  • Sporting (POR)
  • Union Saint-Gilloise (BEL)
  • Galatasaray (TUR)
  • Slavia Praga (CZE)
  • Olympiacos (GRE)
  • Kairat (CAZ)
  • Pafos (CHP)
  • Bodo/Glimt (NOR)
  • Qarabag (AZE)
  • Club Brugge (BEL)
  • Benfica (POR)
  • Copenhague (DIN)

