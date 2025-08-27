Champions: zebras crescem, eliminam campeões e 'invadem' fase de liga
A fase preliminar da Champions League terminou hoje e foi invadida por zebras, que garantiram vaga na etapa de liga.
O que aconteceu
Sete times garantiram vaga na fase de liga: Kairat (CAZ), Pafos (CHP), Bodo/Glimt (NOR), Qarabag (AZE), Copenhague (DIN), Club Brugge (BEL) e Benfica (POR).
O Kairat foi o primeiro a se classificar e tirou o tradicional Celtic, campeão uma vez. A equipe cazaque segurou o 0 a 0 na Escócia, repetiu o placar em casa e levou a melhor nos pênaltis para se classificar pela primeira vez à fase de liga.
O Pafos eliminou o Estrela Vermelha, da Sérvia, que já conquistou a Champions. A equipe cipriota venceu a ida por 2 a 1, fora de casa, perdia a volta por 1 a 0 até os acréscimos, mas contou com um gol do brasileiro Jajá para empatar e avançar.
O Bodo/Glimt despachou o Sturm Graz, da Áustria, que disputou a última Champions. Destaque nas outras competições europeias nos últimos anos, o time norueguês goleou por 5 a 0 na ida, perdeu por 2 a 1 na volta, mas se garantiu na fase de liga pela primeira vez.
O Qarabag eliminou o Ferencvaros, da Hungria. A equipe do Azerbaijão surpreendeu na ida, venceu por 3 a 1 fora de casa, passou sufoco na volta com um 3 a 2 a favor dos húngaros, mas garantiu sua vaga e volta à fase de liga após sete temporadas.
Copenhague, Club Brugge e Benfica tiveram jogos mais parelhos e eliminaram Basel, Rangers e Fenerbahce, respectivamente.
O sorteio da fase de liga será realizado amanhã, às 13h (de Brasília). Nele, serão definidos os confrontos de cada uma das oito rodadas da primeira fase. Esta será a segunda temporada em que o formato de liga será disputado antes do mata-mata.
Veja resultados
Qarabag 5 x 4 Ferencvaros
Ida: Ferencvaros 1 x 3 Qarabag
Volta: Qarabag 2 x 3 Ferencvaros
Pafos 3 x 2 Estrela Vermelha
Ida: Estrela Vermelha 1 x 2 Pafos
Volta: Pafos 1 x 1 Estrela Vermelha
Bodo/Glimt 6 x 2 Sturm Graz
Ida: Bodo/Glimt 5 x 0 Sturm Graz
Volta: Sturm Graz 2 x 1 Bodo/Glimt
Kairat 0 (3) x (2) 0 Celtic
Ida: Celtic 0 x 0 Kairat
Volta: Kairat 0 (3) x (2) 0 Celtic
Copenhague 3 x 2 Basel
Ida: Basel 1 x 1 Copenhague
Volta: Copenhague 2 x 0 Basel
Benfica 1 x 0 Fenerbahçe
Ida: Fenerbahçe 0 x 0 Benfica
Volta: Benfica 1 x 0 Fenerbahçe
Club Brugge 9 x 1 Rangers
Ida: Rangers 1 x 3 Club Brugge
Volta: Club Brugge 6 x 0 Rangers
Veja todos os classificados
- PSG (FRA)
- Tottenham Hotspur (ING)
- Liverpool (ING)
- Arsenal (ING)
- Manchester City (ING)
- Chelsea (ING)
- Newcastle United (ING)
- Napoli (ITA)
- Inter de Milão (ITA)
- Atalanta (ITA)
- Juventus (ITA)
- Barcelona (ESP)
- Real Madrid (ESP)
- Atlético de Madri (ESP)
- Athletic Bilbao (ESP)
- Villarreal (ESP)
- Bayern Munique (ALE)
- Bayer Leverkusen (ALE)
- Eintracht Frankfurt (ALE)
- Borussia Dortmund (ALE)
- Olympique de Marselha (FRA)
- Monaco (FRA)
- PSV Eindhoven (HOL)
- Ajax (HOL)
- Sporting (POR)
- Union Saint-Gilloise (BEL)
- Galatasaray (TUR)
- Slavia Praga (CZE)
- Olympiacos (GRE)
- Kairat (CAZ)
- Pafos (CHP)
- Bodo/Glimt (NOR)
- Qarabag (AZE)
- Club Brugge (BEL)
- Benfica (POR)
- Copenhague (DIN)