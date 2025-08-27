CBF tem 'trauma' após briga, e jogo no Maracanã será com torcidas separadas

A pancadaria no Brasil x Argentina serviu de lição. Para a volta da seleção brasileira ao Maracanã, contra o Chile, dia 4, pelas Eliminatórias, haverá separação de torcidas.

"Traumatizada", a CBF já divulgou os valores dos ingressos, e os visitantes ficarão no setor Sul.

A configuração da divisão da torcida será similar ao que acontece nos jogos do Flamengo como mandante.

O espaço para os chilenos será em um pedaço da arquibancada superior, à direita das cabines de TV. A parte inferior ficará vazia.

A reunião de segurança para fechar toda a operação da partida será na próxima segunda-feira, na Ferj.

O preço dos ingressos para os visitantes é R$ 200 (inteira), mesmo valor para os brasileiros que ficarem no setor equivalente (tanto na Norte quanto na Sul).

O jogo que serviu de lição

A separação da torcida visitante é uma mudança de estratégia na comparação com a última vez que a seleção brasileira passou pelo Maracanã, em 2023.

No jogo contra a Argentina, sempre o de rivalidade mais acirrada nas Eliminatórias, os hermanos ficaram aglomerados na parte inferior do setor Sul, mas sem separação física.

Houve confusão e confronto sério com a polícia, tanto que a partida começou atrasada em 27 minutos.

Na ocasião, houve feridos e alguns torcedores chegaram a pular para dentro do campo para fugir do caos.

Os jogadores argentinos, Messi, inclusive, foram para perto da arquibancada para tentar intervir e paralisar o confronto. O goleiro Dibu Martínez deu um salto para tentar travar um cassetete.

A CBF foi multada em 70 mil francos suíços (cerca de R$ 400 mil, na ocasião), após decisão do Comitê Disciplinar da Fifa, considerando situações que aconteceram dentro e fora do estádio.

Brasil x Chile será o último jogo da seleção como mandante na edição atual das Eliminatórias. A bola rola no Maracanã às 21h30, no dia 4 de setembro.