CBF divulga datas e horários das quartas de final da Série D
Com apenas oito times, a Série D do Campeonato Brasileiro entra em sua fase mais decisiva. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada, com datas e horários dos confrontos que definirão as equipes que ascenderão à Série C.
As quartas de final da Série D começam neste sábado, dia 30 de agosto. A rodada de abertura terá dois confrontos: Maranhão x ASA, no Castelão, em São Luís (MA), e Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia, em Goiatuba (GO), ambos às 16h (de Brasília).
Os duelos de volta serão disputados na próxima semana, nos dias 6 e 7 de setembro. As quatro equipes que avançarem garantirão o acesso à Série C de 2026.
Confira todos os jogos das quartas de final da Série D:
Maranhão x ASA
Ida: 30 de agosto (sábado), às 16, no Castelão, em São Luís (MA).
Volta: 6 de setembro (sábado), 17h, no Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).
Goiatuba x Inter de Limeira
Ida: 30 de agosto (sábado), às 16h, no Divino Garcia, em Goiatuba (GO).
Volta: 6 de setembro (sábado), 16h, no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).
Santa Cruz x América-RN
Ida: 30 de agosto (sábado), às 19h, Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).
Volta: 7 de setembro (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal (RN).
Cianorte x Barra-SC
Ida: 31 de agosto (domingo), às 15h, no Willie Davis, em Maringá (PR).
Volta: 6 de setembro (sábado), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí (SC).
*Todos os horários estão no fuso de Brasília.