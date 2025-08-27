CBF divulga datas e horários das quartas de final da Série D

Com apenas oito times, a Série D do Campeonato Brasileiro entra em sua fase mais decisiva. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada, com datas e horários dos confrontos que definirão as equipes que ascenderão à Série C.

As quartas de final da Série D começam neste sábado, dia 30 de agosto. A rodada de abertura terá dois confrontos: Maranhão x ASA, no Castelão, em São Luís (MA), e Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia, em Goiatuba (GO), ambos às 16h (de Brasília).

Ainda neste sábado, às 19h, o Santa Cruz recebe o América-RN na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). Para encerrar os jogos de ida, o Cianorte enfrenta o Barra-SC no estádio Willie Davids, em Maringá (PR), neste domingo, às 15h.

Os duelos de volta serão disputados na próxima semana, nos dias 6 e 7 de setembro. As quatro equipes que avançarem garantirão o acesso à Série C de 2026.

Confira todos os jogos das quartas de final da Série D:

Maranhão x ASA



Ida: 30 de agosto (sábado), às 16, no Castelão, em São Luís (MA).



Volta: 6 de setembro (sábado), 17h, no Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).

Goiatuba x Inter de Limeira



Ida: 30 de agosto (sábado), às 16h, no Divino Garcia, em Goiatuba (GO).



Volta: 6 de setembro (sábado), 16h, no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Santa Cruz x América-RN



Ida: 30 de agosto (sábado), às 19h, Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).



Volta: 7 de setembro (domingo), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Cianorte x Barra-SC



Ida: 31 de agosto (domingo), às 15h, no Willie Davis, em Maringá (PR).



Volta: 6 de setembro (sábado), às 16h, na Arena Barra, em Itajaí (SC).

*Todos os horários estão no fuso de Brasília.