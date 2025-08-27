Topo

Campeão europeu anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

27/08/2025 10h13

O lateral direito italiano Alessandro Florenzi, jogador que estava no Milan, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 34 anos. Com contrato válido até o meio deste ano, o atleta recusou uma possível renovação e assim optou por se retirar de vez dos gramados.

"Quero agradecer a cada companheiro, treinador, membro da comissão técnica e dirigente, todos, sem exceção: dia após dia, o apoio e a profissionalidade de vocês me permitiram crescer como homem e como jogador", escreveu em postagem nas redes sociais.

Com passagens nas categorias de base da Roma, Florenzi iniciou sua carreira em 2011, no modesto Crotone. Após uma temporada de empréstimo na equipe, retornou ao time da capital e se tornou ídolo.

Em suas oito temporadas pela Roma, foram 280 jogos, 28 gols e 32 assistências. Apesar de não ter conquistado nenhum título, pôde ser capitão da equipe e acumulou momentos marcantes, como a vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões de 2018.

Após saída conturbada da Roma, Florenzi acumulou empréstimos. Ele passou por Valencia, PSG e Milan, e conquistou três troféus: Copa da França, Supercopa da França e Campeonato Italiano.

O maior momento da carreira de Florenzi foi a conquista da Eurocopa de 2021. Apesar de se machucar na estreia e ficar de fora de todo o torneio, o lateral era uma das lideranças do elenco. Ele conseguiu entrar por dois minutos na decisão contra a Inglaterra e viu do campo a Itália conquistar o bicampeonato continental.

Leia a carta de Florenzi na íntegra:

'Obrigado por tudo, meu amigo

Você me ensinou a amar todos os torcedores, do primeiro ao último, sem exceção.

Cada um de vocês me motivou a melhorar, e cada um de vocês me ajudou a me reerguer das quedas que fazem parte deste esporte, assim como da vida: sou verdadeiramente grato.

Quero agradecer a cada companheiro, treinador, membro da comissão técnica e dirigente, todos, sem exceção: dia após dia, o apoio e a profissionalidade de vocês me permitiram crescer como homem e como jogador.

Agradeço a você, Ale, por ter enxergado algo especial naquele garotinho no meio do campo, há 17 anos. Você e a família da WSA foram, são e sempre serão uma parte essencial da minha vida ? não só no futebol.

Quero agradecer, por fim, a todos que me acompanharam nessa longa jornada, em especial às pessoas que trabalham silenciosamente nos bastidores: cada um de vocês deixou uma marca dentro de mim. Sem vocês, eu não seria a pessoa que sou hoje.

Mais uma vez, obrigado, meu amigo: hoje nos despedimos, mas você sempre fará parte de mim".

