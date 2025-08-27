Campeão europeu anuncia aposentadoria do futebol aos 34 anos

O lateral direito italiano Alessandro Florenzi, jogador que estava no Milan, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 34 anos. Com contrato válido até o meio deste ano, o atleta recusou uma possível renovação e assim optou por se retirar de vez dos gramados.

"Quero agradecer a cada companheiro, treinador, membro da comissão técnica e dirigente, todos, sem exceção: dia após dia, o apoio e a profissionalidade de vocês me permitiram crescer como homem e como jogador", escreveu em postagem nas redes sociais.

Com passagens nas categorias de base da Roma , Florenzi iniciou sua carreira em 2011, no modesto Crotone. Após uma temporada de empréstimo na equipe, retornou ao time da capital e se tornou ídolo.

Em suas oito temporadas pela Roma, foram 280 jogos, 28 gols e 32 assistências. Apesar de não ter conquistado nenhum título, pôde ser capitão da equipe e acumulou momentos marcantes, como a vitória sobre o Barcelona na Liga dos Campeões de 2018.

Após saída conturbada da Roma, Florenzi acumulou empréstimos. Ele passou por Valencia, PSG e Milan, e conquistou três troféus: Copa da França, Supercopa da França e Campeonato Italiano.

O maior momento da carreira de Florenzi foi a conquista da Eurocopa de 2021. Apesar de se machucar na estreia e ficar de fora de todo o torneio, o lateral era uma das lideranças do elenco. Ele conseguiu entrar por dois minutos na decisão contra a Inglaterra e viu do campo a Itália conquistar o bicampeonato continental.

Leia a carta de Florenzi na íntegra:

'Obrigado por tudo, meu amigo

Você me ensinou a amar todos os torcedores, do primeiro ao último, sem exceção.



Cada um de vocês me motivou a melhorar, e cada um de vocês me ajudou a me reerguer das quedas que fazem parte deste esporte, assim como da vida: sou verdadeiramente grato.

Quero agradecer a cada companheiro, treinador, membro da comissão técnica e dirigente, todos, sem exceção: dia após dia, o apoio e a profissionalidade de vocês me permitiram crescer como homem e como jogador.

Agradeço a você, Ale, por ter enxergado algo especial naquele garotinho no meio do campo, há 17 anos. Você e a família da WSA foram, são e sempre serão uma parte essencial da minha vida ? não só no futebol.

Quero agradecer, por fim, a todos que me acompanharam nessa longa jornada, em especial às pessoas que trabalham silenciosamente nos bastidores: cada um de vocês deixou uma marca dentro de mim. Sem vocês, eu não seria a pessoa que sou hoje.

Mais uma vez, obrigado, meu amigo: hoje nos despedimos, mas você sempre fará parte de mim".