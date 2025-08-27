Topo

Esporte

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Rio

27/08/2025 13h40

Poucas horas antes de receber o clássico entre Vasco e Botafogo, o Estádio de São Januário foi alvo de uma batida de caminhão nesta quarta-feira. O veículo atingiu com força o muro do local e deixou ao menos três feridos, todos que estavam dentro do caminhão. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para 21h30.

O clube cruzmaltino ainda não se manifestou sobre o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista e seu ajudante ficaram presos nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. "Até o momento, há informações de atendimento a 3 vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Souza Aguiar", informaram os Bombeiros, em breve comunicado.

O caminhão teria perdido seus freios na descida de uma ladeira e parou somente no muro, que já funciona como fachada do estádio. O acidente aconteceu na Avenida Roberto Dinamite número 10, uma das vias que circundam o campo do Vasco.

Vasco e Botafogo entrarão em campo no estádio às 21h30 para o jogo de ida que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A partida da volta, no Engenhão, também no Rio de Janeiro, está marcado para o dia 11 de setembro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Quem é Jean Lucas, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira?

Internacional intensifica preparação para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

Diego Alemão se defende de críticas e manda recado antes de luta com Popó

Torcedor que caiu de arquibancada na Sula grava áudio e afirma: 'Estou bem'

Caminhão bate no muro de São Januário e deixa 3 feridos antes de clássico

Educafro processa Flamengo por racismo institucional e pede R$ 100 milhões em indenização

Sucessor de Dana? Ex-campeão, Cormier revela desejo de presidir o UFC: "Trabalho dos sonhos"

Palmeiras encaminha a venda de Thalys para clube espanhol

Ankalaev revela planos de subir para o peso-pesado do UFC: "Mais duas lutas"

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos para jogo contra o Corinthians

Ancelotti convoca Jean Lucas e Bahia volta a ter jogador na seleção após 34 anos