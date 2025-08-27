Caminhão bate em muro de São Januário antes de Vasco x Bota e deixa feridos

Um caminhão perdeu o controle e bateu forte no muro de São Januário deixando três feridos hoje de manhã, antes da partida entre Vasco e Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O veículo descia a íngreme ladeira da rua Ferreira de Araújo quando perdeu o controle e bateu de frente no muro. O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a assessoria de imprensa informou que um homem foi encaminhado ao hospital Souza Aguiar. Sobre os outros dois ainda há um aguardo de atualizações.

Alguns torcedores do Vasco já estavam nas imediações do estádio e ajudaram nos primeiros socorros. O acidente ocorreu por volta das 10h30.

Com o impacto da batida parte do muro da fachada tombada de São Januário foi quebrada. O clube já está tomando as providências para fazer os reparos.

A parte afetada do patrimônio do estádio fica na Avenida Roberto Dinamite, onde se encontra a entrada principal do clube e o setor social. Em dias de jogos, é o local com o maior movimento de torcedores e comerciantes.

Vasco e Botafogo se enfrentam às 21h30 pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta acontecerá no dia 11 de setembro, no estádio Nilton Santos, casa botafoguense.