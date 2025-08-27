Topo

'Bucha': Comentaristas projetam relação Vojvoda x Neymar no Santos

do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 01h40

A relação com Neymar será um dos principais desafios para Vojvoda no Santos, avaliaram Alicia Klein e Paulo Massini, no Fim de Papo.

O treinador argentino foi apresentado ontem no Santos e disse que tirar o melhor futebol do camisa 10 será uma de suas missões no clube da Vila.

Alicia: Vojvoda entra em time com dono

É uma tremenda 'bucha' que o Vojvoda está assumindo. Não sei se ele tem total dimensão de onde está se metendo, embora esteja no futebol brasileiro há muito tempo. Ele estava em um outro espaço, com tempo para trabalhar, para mudar o estilo de jogo. [...] E a relação com o Neymar é muito complicada porque você entra em um time que metaforicamente, ao menos por enquanto, tem dono.
Alicia Klein

Massini: Vojvoda tem personalidade, mas vai encontrar problemas

Se a gente for considerar só campo e bola, é inegável que o Neymar sabe jogar, mas há quanto tempo ele não consegue jogar futebol no nível que o Santos precisa? Há muito tempo. A gente tem visto o Neymar se arrastando em campo, com problemas para se manter bem fisicamente.

O Vojvoda é um cara de personalidade, com modelo de jogo, sabe o que está fazendo. Agora, ele vai encontrar uma direção que eu não sei como o Santos vai fazer para entrar em 2026, 2027 e 2028 sem transfer ban. Porque a receita do time não cresce.
Paulo Massini

Assista ao programa completo

