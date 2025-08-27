Topo

Brasileiros dão show no Contender Series e conquistam contrato no UFC

27/08/2025 10h27

O 'Esquadrão Brasileiro' no UFC ganhou mais três reforços. Na noite da última terça-feira (26), pelo terceiro episódio da 9ª temporada do 'Contender Series', os lutadores Manoel Sousa, Márcio 'Ticotô' Barbosa e Ryan Gandra deram show no octógono e garantiram seus contratos com o maior evento de MMA do planeta.

Curiosamente, todos os três atletas tupiniquins conquistaram suas vitórias no Contender via nocaute técnico. Primeiro a entrar em ação, o peso-leve (70 kg) Manoel Sousa derrotou Cristian Perez. Na sequência, o peso-pena (66 kg) Márcio Ticotô superou Damon Wilson. E na luta principal do show, realizado em Las Vegas (EUA), o mineiro Ryan Gandra precisou de pouco menos de três minutos de combate para atropelar Trent Miller, em duelo válido pelo meio-pesado (93 kg).

Todo mundo contratado

Além dos três brasileiros, os outros dois atletas vencedores dos seus combates no evento do Contender Series de terça-feira também impressionaram a alta cúpula do UFC e garantiram suas vagas no elenco da organização. No confronto de abertura do card, Donte Johnson derrotou Darion Abbey por nocaute técnico. Já Abdul Rakhman Yakhyaev nocauteou Alik Lorenz em apenas 30 segundos de luta.

