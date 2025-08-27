Vôlei: Brasil encara Rep. Dominicana nas oitavas do Mundial feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei enfrentará a República Dominicana nas oitavas de final do Mundial. O jogo será neste domingo, ainda sem horário definido, em Bangkok, na Tailândia. Caso o Brasil avance, terá como adversário o vencedor do duelo entre China e França.

As duas seleções se enfrentaram neste ano, na primeira fase da Liga das Nações. Na ocasião, o Brasil venceu a República Dominicana com facilidade, por 3 sets a 0. Nas últimas duas Olimpíadas, a seleção também bateu as dominicanas: por 3 sets a 0 nas quartas de final em 2024 e por 3 sets a 2 na primeira fase de 2021.

A atual campeã mundial Sérvia decepcionou na primeira fase e passou apenas na segunda posição. A equipe encara a Holanda, que liderou o Grupo A.

Os duelos acontecem entre sexta-feira e segunda-feira, em Bangkok, na Tailândia. Os horários ainda não foram definidos pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol).

Os duelos das oitavas de final do Mundial

Sexta-feira, 29 de agosto

Holanda x Sérvia

Japão x Tailândia

Sábado, 30 de agosto

Itália x Polônia

Alemanha/Polônia x Bélgica

Domingo, 31 de agosto

Brasil x República Dominicana

China x França

Segunda-feira, 1º de setembro