Vôlei: Brasil encara Rep. Dominicana nas oitavas do Mundial feminino
A seleção brasileira feminina de vôlei enfrentará a República Dominicana nas oitavas de final do Mundial. O jogo será neste domingo, ainda sem horário definido, em Bangkok, na Tailândia. Caso o Brasil avance, terá como adversário o vencedor do duelo entre China e França.
As duas seleções se enfrentaram neste ano, na primeira fase da Liga das Nações. Na ocasião, o Brasil venceu a República Dominicana com facilidade, por 3 sets a 0. Nas últimas duas Olimpíadas, a seleção também bateu as dominicanas: por 3 sets a 0 nas quartas de final em 2024 e por 3 sets a 2 na primeira fase de 2021.
A atual campeã mundial Sérvia decepcionou na primeira fase e passou apenas na segunda posição. A equipe encara a Holanda, que liderou o Grupo A.
Os duelos acontecem entre sexta-feira e segunda-feira, em Bangkok, na Tailândia. Os horários ainda não foram definidos pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol).
Os duelos das oitavas de final do Mundial
Sexta-feira, 29 de agosto
- Holanda x Sérvia
- Japão x Tailândia
Sábado, 30 de agosto
- Itália x Polônia
- Alemanha/Polônia x Bélgica
Domingo, 31 de agosto
- Brasil x República Dominicana
- China x França
Segunda-feira, 1º de setembro
- Estados Unidos x Canadá
- Turquia x Eslovênia