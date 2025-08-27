Topo

Botafogo: Copa do Brasil virou obrigação? Comentaristas debatem

do UOL

Colaboração para o UOL

27/08/2025 01h01

A eliminação do Botafogo na Copa Libertadores aumentou o peso da Copa do Brasil? No Fim de Papo, Alicia Klein e Fabíola Andrade analisaram o duelo de quartas de final contra o Vasco.

Os rivais cariocas começam o confronto hoje, em São Januário, a partir das 21h30 (de Brasília), e decidem a vaga na semifinal no dia 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos.

Fabíola: Duelo promete ser maluco

Apesar de ser um clássico, pode ser o jogo mais maluco. O Vasco vai para cima, pelo estilo do Fernando Diniz. Inclusive, jogando em casa, deve tentar se impor. E o Botafogo também é um time que gosta de jogar ofensivamente. O treinador acabou de chegar, é instável. E os dois times não passam segurança defensiva.
Fabíola Andrade

Alicia: Botafogo tem obrigação de ir bem na Copa do Brasil

O Botafogo é favorito e, se considerar a situação dos dois clubes, tem que ser favorito. E o Botafogo tem obrigação de ir bem na Copa do Brasil, especialmente depois da eliminação na Copa do Brasil. A essa altura do campeonato, dificilmente vai brigar pelo Brasileiro.
Alicia Klein

