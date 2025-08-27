Benfica x Fenerbahçe pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Benfica e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Portugal, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. A bola rola para o duelo decisivo a partir das 16h (de Brasília).

As equipes entram em campo pensando somente na vitória, já que o jogo de ida terminou empatado sem gols. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

Who will make the league phase? ?#UCL pic.twitter.com/o9biFEJumU ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2025

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe

TV por assinatura : TNT Sports

: TNT Sports Streaming: HBO Max

Como o Benfica chega para o confronto

O Benfica vem de vitória no Campeonato Português sobre o Tondela, por 3 a 0, no último sábado. A equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, venceu nas primeiras duas rodadas da competição nacional.

Como o Fenerbahçe chega para o confronto

Do outro lado, o Fenerbahçe também chega motivado após vencer o Kocaelispor Kulubu no sábado, pelo Campeonato Turco. A vitória foi a primeira da equipe de José Mourinho na competição nacional.

Histórico de confrontos

Antes do duelo desta quarta-feira, as duas já se enfrentaram sete vezes na história. Foram três vitórias do Benfica, duas vitórias do Fenerbahçe e dois empates.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Barrenechea e Schjelderup; Ivanovic e Pavlidis.



Técnico: Bruno Lage.

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Szymanski, Fred e Brown; Duran e En Nesyri.



Técnico: José Mourinho.

Arbitragem

Árbitro: Slavko Vin?i? (SLO)

Slavko Vin?i? (SLO) Assistentes: Tomaž Klan?nik (SLO) e Andraž Kova?i? (SLO)

Tomaž Klan?nik (SLO) e Andraž Kova?i? (SLO) VAR: Alen Borošak (SLO)

Ficha técnica