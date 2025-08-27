Topo

Benfica x Fenerbahçe pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/08/2025 08h00

Benfica e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Portugal, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. A bola rola para o duelo decisivo a partir das 16h (de Brasília).

As equipes entram em campo pensando somente na vitória, já que o jogo de ida terminou empatado sem gols. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.

Onde assistir Benfica x Fenerbahçe

  • TV por assinatura: TNT Sports

  • Streaming: HBO Max

Como o Benfica chega para o confronto

O Benfica vem de vitória no Campeonato Português sobre o Tondela, por 3 a 0, no último sábado. A equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, venceu nas primeiras duas rodadas da competição nacional.

Como o Fenerbahçe chega para o confronto

Do outro lado, o Fenerbahçe também chega motivado após vencer o Kocaelispor Kulubu no sábado, pelo Campeonato Turco. A vitória foi a primeira da equipe de José Mourinho na competição nacional.

Histórico de confrontos

Antes do duelo desta quarta-feira, as duas já se enfrentaram sete vezes na história. Foram três vitórias do Benfica, duas vitórias do Fenerbahçe e dois empates.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Barrenechea e Schjelderup; Ivanovic e Pavlidis.

Técnico: Bruno Lage.

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Szymanski, Fred e Brown; Duran e En Nesyri.

Técnico: José Mourinho.

Arbitragem

  • Árbitro: Slavko Vin?i? (SLO)

  • Assistentes: Tomaž Klan?nik (SLO) e Andraž Kova?i? (SLO)

  • VAR: Alen Borošak (SLO)

Ficha técnica

  • Local: Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal.

  • Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)

  • Horário: 16 horas (de Brasília)

  • Jogo: Benfica x Fenerbahçe

  • Campeonato: Liga dos Campeões

  • Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

