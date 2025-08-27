Benfica x Fenerbahçe pela Liga dos Campeões: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Benfica e Fenerbahçe se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio da Luz, em Portugal, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões. A bola rola para o duelo decisivo a partir das 16h (de Brasília).
As equipes entram em campo pensando somente na vitória, já que o jogo de ida terminou empatado sem gols. Em caso de nova igualdade, o classificado será decidido nos pênaltis.
Onde assistir Benfica x Fenerbahçe
- TV por assinatura: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
Como o Benfica chega para o confronto
O Benfica vem de vitória no Campeonato Português sobre o Tondela, por 3 a 0, no último sábado. A equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, venceu nas primeiras duas rodadas da competição nacional.
Como o Fenerbahçe chega para o confronto
Do outro lado, o Fenerbahçe também chega motivado após vencer o Kocaelispor Kulubu no sábado, pelo Campeonato Turco. A vitória foi a primeira da equipe de José Mourinho na competição nacional.
Histórico de confrontos
Antes do duelo desta quarta-feira, as duas já se enfrentaram sete vezes na história. Foram três vitórias do Benfica, duas vitórias do Fenerbahçe e dois empates.
Prováveis escalações
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Barrenechea e Schjelderup; Ivanovic e Pavlidis.
Técnico: Bruno Lage.
Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar e Oosterwolde; Semedo, Amrabat, Szymanski, Fred e Brown; Duran e En Nesyri.
Técnico: José Mourinho.
Arbitragem
- Árbitro: Slavko Vin?i? (SLO)
- Assistentes: Tomaž Klan?nik (SLO) e Andraž Kova?i? (SLO)
- VAR: Alen Borošak (SLO)
Ficha técnica
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal.
- Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Jogo: Benfica x Fenerbahçe
- Campeonato: Liga dos Campeões
- Onde assistir: TNT Sports e HBO Max