Topo

Esporte

Com Ríos, Benfica bate Fenerbahce e segue vivo na Champions; Talisca é expulso

Brasileiro foi expulso nos minutos finais da partida, que culminou na eliminação dos turcos - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
27/08/2025 18h21

Nesta quarta-feira, o Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, pelo jogo de volta dos playoffs da Champione League. Como o duelo de ida terminou sem gols, os portugueses estão classificados à fase principal do torneio.

O Benfica conhecerá seus próximos adversários nesta quinta-feira, dia do sorteio a ser realizado pela Uefa. Já o Fenerbahçe segue para a disputa da Liga Europa.

Ambas as equipes voltam a campo neste domingo, por seus respectivos campeonatos locais. Pelo Português, o Benfica visita o Alverca às 14h (de Brasília). Já o Fenerbahçe encara o Genclerbirligi às 13h, também fora de casa.

O jogo

Aos 11 minutos de jogo, Dahl cobrou escanteio na área e Antônio Silva cabeceou. Pavlidis desviou para o gol, mas o árbitro entendeu que Barreiro interferiu no lance e estava em posição irregular.

Dez minutos depois, o Benfica teve mais um gol invalidado. Barreiro recebeu dentro da área e marcou de cabeça, mas cometeu falta em Brown.

Aos 35, os portugueses conseguiram enfim inaugurar o marcador. A bola sobrou na entrada da área e Barreiro tocou de primeira para Akturkoglu, que finalizou no alto, sem chances para Livakovic.

Já aos 37 da segunda etapa, o brasileiro Anderson Talisca cometeu falta dura em Barrenechea e acabou expulso após receber o segundo cartão amarelo, deixando o Fenerbahçe com um a menos..

Veja outros resultados pelos playoffs da Champions nesta quarta:

  • Qarabag (5) 2 x 3 (4) Ferencvaros
  • Copenhagen (3) 2 x 0 (1) Basel
  • Club Brugge (9) 6 x 0 (1) Rangers

