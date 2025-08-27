Bayern sai na frente, passa sufoco, mas garante vaga na Copa da Alemanha graças a Harry Kane

Em um jogo dramático e com direito a reviravoltas, o Bayern de Munique protagonizou uma classificação heroica nesta quarta-feira, na BRITA Arena, em Wiesbaden, ao derrotar o modesto Wehen Wiesbaden, time da terceira divisão, pelo placar de 3 a 2. Após abrir uma frente de dois gols, os visitantes permitiram o empate. No fim, Harry Kane, de cabeça, balançou a rede, garantiu a vitória e a classificação nesta primeira rodada da competição.

No histórico do confronto, o centroavante inglês e Olise marcaram para o conjunto de Munique. Do outro lado, o atacante Kaya foi o autor dos dois gols do time anfitrião no segundo tempo. No fim, valeu a estrela do atacante inglês, que voltou a ser decisivo e garantiu o histórico triunfo.

O Bayern teve amplo domínio do jogo no primeiro tempo e comandou as ações da partida desde o início, pressionando a saída de bola do adversário e explorando as jogadas pelos lados do campo.

A pressão deu resultado e a equipe de Munique logo abriu vantagem no placar com o seu artilheiro em cobrança de pênalti. Harry Kane teve frieza para deslocar o goleiro e fez 1 a 0 aos 16 minutos.

A equipe do técnico Vincent Kompany esteve perto de chegar ao segundo gol ainda antes do intervalo com Guerreiro. Após desvio de cabeça, ele completou de esquerda e obrigou Stritzel a fazer milagre, aos 33 minutos.

A etapa complementar teve um início ainda mais animador para o conjunto da Bavária, que chegou ao seu segundo gol com apenas seis minutos. Michael Olise completou uma jogada na pequena área e fez 2 a 0.

Quando tudo indicava que a classificação viria sem sustos, o atacante Kaya resolveu mudar o rumo do confronto. Aos 18, ele entrou de carrinho para escorar um cruzamento da esquerda e diminuiu.

Seis minutos depois, o atacante aproveitou uma bobeada da defesa, entrou livre na área inimiga e chutou na saída do goleiro Urbig para sacramentar o empate de 2 a 2 contra o gigante de Munique.

Já na parte final do encontro, Harry Kane teve a chance de decidir o duelo. Após sofrer pênalti, ele foi para a cobrança, mas Stritzel fez a defesa parcial. No rebote, o centroavante tentou marcar de cabeça, mas voltou a desperdiçar a chance de recolocar sua equipe à frente no placar.

Nos acréscimos, veio a redenção. Num cruzamento da esquerda, o camisa nove subiu mais do que a marcação, testou firme e superou o goleiro rival garantindo o triunfo de 3 a 2 e a classificação.