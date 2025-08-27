Topo

Barros comemora retorno ao Vasco, mas indica desempenho abaixo do esperado

27/08/2025 23h45

O Vasco ficou no empate com o Botafogo, nesta quarta-feira, em São Januário. O confronto, que foi o de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil, terminou em 1 a 1.

Quem reapareceu pelo Vasco foi o volante Barros. O jogador retornou de empréstimo e teve a primeira chance com o técnico Fernando Diniz: "Estou muito feliz pela volta. Para mim é uma honra estar representado está torcida. É a minha característica que deixa o Jair mais a vontade. Também sou 8, mas ele fez muito bem essa função", declarou.


Barros lamentou os recentes maus resultados, mas destacou que a torcida aplaudiu a equipe após o jogo: "Infelizmente fizemos um jogo que não queríamos. Fizemos nosso melhor, mas o resultado não foi o que queríamos. Agora saímos aplaudidos. A torcida está no direito dela", completou.

O duelo de volta entre Vasco e Botafogo será no dia 11 de setembro, no Nilton Santos. Quem vencer, avança para a final. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. 

