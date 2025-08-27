Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
A Copa do Brasil segue a todo vapor. Bahia e Fluminense medem forças na noite desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em compromisso válido pela partida de ida das quartas de final.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere e SporTV
- Streaming: Globoplay e SKY+
Como chega o Bahia para o confronto
O Bahia chega em bom momento. A equipe comandada por Rogério Ceni não perde há oito jogos, dos quais venceu cinco e empatou três, e chegou à fase atual da competição após bater o Retrô.
Como chega o Fluminense para o confronto
O Fluminense, por sua vez, foi superado em apenas uma das últimas oito partidas e alcançou as quartas de final ao bater o Internacional.
Histórico de Bahia x Fluminense
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram vantagem carioca: nos últimos dez confrontos, foram seis triunfos do Grêmio, três do Bahia e apenas um empate.
Prováveis escalações
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José
Técnico: Rogério Ceni
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê; Facundo Bernal, Hércules, Ganso; Canobbio, Germán Cano, Kevin Serna
Técnico: Renato Gaúcho
Arbitragem de Bahia x Fluminense
- Árbitro: Raphael Claus
- Assistentes: Guilherme Dias e Alex Ribeiro
- VAR: Wagner Reway
