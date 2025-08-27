Topo

Bahia x Fluminense pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/08/2025 20h00

A Copa do Brasil segue a todo vapor. Bahia e Fluminense medem forças na noite desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em compromisso válido pela partida de ida das quartas de final.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere e SporTV

  • Streaming: Globoplay e SKY+

Como chega o Bahia para o confronto

O Bahia chega em bom momento. A equipe comandada por Rogério Ceni não perde há oito jogos, dos quais venceu cinco e empatou três, e chegou à fase atual da competição após bater o Retrô.

Como chega o Fluminense para o confronto

O Fluminense, por sua vez, foi superado em apenas uma das últimas oito partidas e alcançou as quartas de final ao bater o Internacional.

Histórico de Bahia x Fluminense

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram vantagem carioca: nos últimos dez confrontos, foram seis triunfos do Grêmio, três do Bahia e apenas um empate.

Prováveis escalações

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Willian José

Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva, Renê; Facundo Bernal, Hércules, Ganso; Canobbio, Germán Cano, Kevin Serna

Técnico: Renato Gaúcho

Arbitragem de Bahia x Fluminense

  • Árbitro: Raphael Claus

  • Assistentes: Guilherme Dias e Alex Ribeiro

  • VAR: Wagner Reway

Ficha técnica de Bahia x Fluminense

Jogo: Bahia x Fluminense

Campeonato: Ida das quartas de final da Copa do Brasil

Data: 28 de agosto de 2025, quinta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere, SporTV, Globoplay e SKY+

