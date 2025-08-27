Bahia confirma mais de 37 mil ingressos vendidos para jogo contra o Fluminense

Na manhã desta quarta-feira, o Bahia confirmou que mais de 37 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense. A bola rola na Arena Fonte Nova nesta quinta, às 19h30 (de Brasília).

As vendas estão abertas para o público geral desde às 10h da última terça-feira. Os ingressos seguem disponíveis no site que o clube comercializa as entradas, com valores variando entre R$ 38,00 e R$ 280,00.

??? Mais de 37 mil ingressos já garantidos pra amanhã na Fonte! Site da Arena e plataformas online da @ingresse são opção ao torcedor. É decisão de Copa do Brasil! Chame amigos e familiares. É pra lotar! Detalhes aqui ?? https://t.co/xJvQ2CYu1D #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/HcBNn3bmGU ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 27, 2025

O Bahia conta com o apoio de sua torcida para manter a ampliar a invencibilidade em casa. A equipe de Rogério Ceni não perde desde maio, quando foi superada pelo Nacional-URU. Desde então, o time somou dez vitórias e dois empates em 12 jogos.

Do outro lado, o Fluminense busca a vitória para abrir vantagem na decisão. O time de Renato Gaúcho tenta voltar a vencer após a derrota no último sábado para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.