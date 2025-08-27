Topo

Esporte

Bahia confirma mais de 37 mil ingressos vendidos para jogo contra o Fluminense

27/08/2025 09h27

Na manhã desta quarta-feira, o Bahia confirmou que mais de 37 mil ingressos foram vendidos para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense. A bola rola na Arena Fonte Nova nesta quinta, às 19h30 (de Brasília).

As vendas estão abertas para o público geral desde às 10h da última terça-feira. Os ingressos seguem disponíveis no site que o clube comercializa as entradas, com valores variando entre R$ 38,00 e R$ 280,00.


O Bahia conta com o apoio de sua torcida para manter a ampliar a invencibilidade em casa. A equipe de Rogério Ceni não perde desde maio, quando foi superada pelo Nacional-URU. Desde então, o time somou dez vitórias e dois empates em 12 jogos.

Do outro lado, o Fluminense busca a vitória para abrir vantagem na decisão. O time de Renato Gaúcho tenta voltar a vencer após a derrota no último sábado para o Red Bull Bragantino, por 4 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Onde vai passar João Fonseca x Tomas Machac pelo US Open? Como assistir ao vivo

Quartas da Copa do Brasil começam com 3 duelos: o resumo dos confrontos

Dudu reencontra Cruzeiro após passagem relâmpago em busca de afirmação no Atlético-MG

Rival de Fonseca tem ouro olímpico ao lado da ex e é louco por Jordan

Duelo brasileiro! UFC encaminha Mayra Sheetara vs Jacqueline Cavalcanti para novembro

Bahia confirma mais de 37 mil ingressos vendidos para jogo contra o Fluminense

CBF divulga datas e horários das quartas de final da Série D

Por que o sonho americano da Cadillac não incluiu um piloto dos EUA na F1

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela terceira vez na Copa do Brasil; veja histórico

Vasco x Botafogo: retrospecto recente evidencia equilíbrio no clássico

Pafos e Kairat Almaty: conheça estreantes da Champions que surpreenderam e eliminaram campeões