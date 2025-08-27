Topo

Esporte

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Arena MRV recebe o clássico desta quarta-feira - Gilson Lobo/Getty Images
Arena MRV recebe o clássico desta quarta-feira Imagem: Gilson Lobo/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/08/2025 05h30

Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Relacionadas

Vasco envia proposta por Nathan Silva, ex-zagueiro do Atlético-MG

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos pela 21ª rodada

Cruzeiro anuncia ex-árbitro Leonardo Gaciba; entenda a nova função no clube

O Atlético-MG passou pelo Flamengo na fase anterior. O Galo venceu no Rio de Janeiro, perdeu em casa pelo mesmo placar, mas conseguiu a vaga nos pênaltis.

O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas. A Raposa empatou em casa, mas venceu fora por 2 a 0.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --segundo às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Novos Endrick e Estêvão? Quem são as joias do Palmeiras que encantam Abel

Paquetá perdeu dinheiro, alegria e relações familiares até absolvição

Memphis volta ao Corinthians, e Stabile banca jogador até o fim do contrato

Como fica a vida de Crespo após São Paulo perder 3º centroavante no ano

Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

CBF tem 'trauma' após briga, e jogo no Maracanã será com torcidas separadas

Flamengo e Betano preparam mega evento com shows e ativações contra Grêmio

Vasco x Botafogo: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Elástico de Pedro em golaço pelo Fla já era aplicado antes dos gramados

Athletico x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Thalys faz balanço de último ano de sub-20 no Palmeiras e despista sobre possível saída: "Estamos analisando"