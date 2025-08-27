Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Atlético-MG passou pelo Flamengo na fase anterior. O Galo venceu no Rio de Janeiro, perdeu em casa pelo mesmo placar, mas conseguiu a vaga nos pênaltis.
O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas. A Raposa empatou em casa, mas venceu fora por 2 a 0.
Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.
Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil
- Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --segundo às condições da plataforma)
