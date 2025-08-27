Atlético-MG x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Atlético-MG passou pelo Flamengo na fase anterior. O Galo venceu no Rio de Janeiro, perdeu em casa pelo mesmo placar, mas conseguiu a vaga nos pênaltis.

O Cruzeiro avançou após eliminar o CRB nas oitavas. A Raposa empatou em casa, mas venceu fora por 2 a 0.

Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto mineiro enfrenta Athletico ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro -- Copa do Brasil

Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)

27 de agosto, às 19h30 (de Brasília) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Transmissão: Amazon Prime (streaming --segundo às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.