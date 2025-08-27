Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam pela terceira vez na Copa do Brasil; veja histórico

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2025 colocou o clássico mineiro na competição pela terceira vez na história. Atlético-MG e Cruzeiro já decidiram a competição uma vez e se encontraram em mais uma ocasião.

O primeiro jogo está marcado para esta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão. A volta acontece daqui duas semanas, na Arena MRV.

É HOJE!!! ?? Vocês estão prontos? 3?? batalhas vão abrir as nossas quartas de final. É noite de clássicos, é noite de jogaços... É noite de #CopaBetanoDoBrasil! ? Quem largará na frente? ?? pic.twitter.com/fbKrSPhSzO ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 27, 2025

A primeira vez que as equipes se encararam na Copa do Brasil, foi em 2014. Na época, o Cruzeiro era o atual campeão brasileiro e caminhava para o bicampeonato. Do outro lado, o Atlético-MG havia vencido a Libertadores em 2013.

Após uma virada heróica contra o Flamengo nas semifinais, o Atlético-MG chegou embalado à final. No jogo de ida, no Independência, o Galo venceu por 2 a 0, com gols de Luan e Dátolo. No Mineirão lotado, pelo jogo de volta, a Raposa viu o gol de Diego Tardelli coroar a campanha da equipe de Levir Culpi.

Cinco anos depois, o Cruzeiro teve sua revanche. Sorteados para se enfrentar nas quartas de final, dessa vez a Raposa jogou a primeira partida em casa. No Mineirão, os azuis venceram por 3 a 0, com gols de Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho, e a equipe foi ao Independência com grande vantagem. Na volta, Cazares e Patric marcaram na vitória de 2 a 0 do Atlético-MG, mas não foi suficiente.

No entanto, o Cruzeiro não teve um bom fim de ano. A equipe caiu para o Internacional na semifinal e ainda foi rebaixado naquela edição do Campeonato Brasileiro.

Desde então, a dupla mineira virou SAF e só conseguiu conquistar a Copa do Brasil em uma oportunidade. Em 2021, o Atlético-MG bateu o Athletico-PR e conquistou o bicampeonato. Enquanto o Galo busca levantar a terceira taça, o maior campeão Cruzeiro tenta vencer o sétimo título da competição.