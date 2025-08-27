Atlético-MG e Cruzeiro fazem primeiro clássico nas quartas da Copa do Brasil

Um dos duelos mais esperados das quartas de final da Copa do Brasil terá seu pontapé inicial na noite desta quarta-feira, quando a partir das 19h30, Atlético-MG e Cruzeiro, se enfrentam na Arena MRV, pelo jogo de ida, de olho numa vaga na semifinal. Neste primeiro clássico mineiro, será permitida apenas a presença da torcida atleticana, que deve esgotar os 44.300 lugares. A volta, dia 11 de setembro, no Mineirão, terá apenas os cruzeirenses.

Na Copa do Brasil, os mineiros já se enfrentaram em outras duas oportunidades, com uma vitória para cada lado. Em 2014, os rivais duelaram na decisão, com o título do Atlético-MG, com 3 a 0 no placar agregado; já em 2019, foi a vez do Cruzeiro levar a melhor, com 3 a 2 na soma dos resultados.

Cada clube que chegou às quartas já garantiu R$ 4.740.750,00 em premiação. Quem avançar para a semifinal embolsará mais R$ 9.922.500,00. Na grande decisão, o vice-campeão receberá R$ 33.075.000,00, enquanto o campeão levará para casa a cifra de R$ 77.175.000,00.

Vindo de uma classificação heroica nos pênaltis diante do Flamengo nas oitavas de final, o Atlético poupou alguns jogadores diante do São Paulo no Brasileirão e acabou derrotado por 2 a 0 pelo time paulista no final de semana, no Morumbis. Um "risco calculado", segundo o técnico Cuca, de olho na importância do clássico mineiro. Como novidade positiva, o treinador terá de volta Hulk, Alonso e Cuello, que estavam suspensos no último compromisso pelo Brasileirão. O comandante do Atlético comandou um treino técnico e tático no CT na segunda-feira, enquanto os jogadores que atuaram por mais tempo na derrota para o São Paulo fizeram trabalho regenerativo. Na terça à tarde houve o tradicional recreativo.

Para a partida, o time da casa terá baixas importantes, mas também poderá contar com reforços. Cuca ainda não tem à disposição o zagueiro Lyanco e o lateral Saravia, que seguem em tratamento no departamento médico. Além deles, Bernard passa por recuperação de cirurgia odontológica, enquanto Patrick, Cadu e Caio Maia também seguem fora por lesão.

Do outro lado, após passar com tranquilidade diante do CRB, ao vencer o time alagoano por 2 a 0 no jogo da volta, o Cruzeiro chega embalado no Brasileirão e com vitória por 2 a 1 sobre o Internacional no final de semana, dando um gás a mais para o duelo na Copa do Brasil.

O colombiano Sinisterra, recém-chegado de empréstimo do Bournemouth, participou do primeiro treino com os companheiros no domingo e realizou atividades específicas na segunda-feira. O atleta já está regularizado no BID e, caso seja relacionado, pode atuar por poucos minutos.

Já Marquinhos, que ficou de fora dos confrontos contra Mirassol e Internacional por incômodo muscular, voltou a trabalhar normalmente com o grupo.

As baixas confirmadas são Fagner, Janderson e João Marcelo. Os dois primeiros seguem em tratamento no departamento médico, enquanto João Marcelo participa parcialmente dos treinamentos, ainda em processo de recuperação após cirurgia no joelho.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk. Técnico: Cuca.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).