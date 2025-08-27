Cruzeiro vence Atlético-MG com brilho de convocados e fica perto da semi

O Cruzeiro mostrou autoridade mesmo diante de uma Arena MRV lotada, superou o rival Atlético-MG por 2 a 0 e saiu em vantagem na briga por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Dois convocados de Carlo Ancelotti decretaram o resultado do clássico mineiro: Fabrício Bruno fez um golaço, e Kaio Jorge, com assistência justamente do zagueiro, completou o placar. Ambos vão representar a seleção brasileira nos próximos jogos das Eliminatórias, contra Chile e Bolívia.

O clássico que define o classificado das quartas ocorre no próximo dia 11 (uma quinta-feira), a partir das 19h30, no Mineirão. Quem avançar no placar agregado vai encarar o vencedor de Athletico x Corinthians.

A imagem do Cruzeiro resplandece

A torcida do Atlético-MG até caprichou na festa: lotou a Arena MRV, levantou um mosaico enorme aos 13 minutos e tentou empurrar o elenco do Galo diante de seu maior rival. O time até respondeu bem no começo do 1º tempo, mas acabou neutralizado por um adversário que soube usar o tempo para esfriar a temperatura do embate.

Fabrício Bruno foi um dos destaques da vitória cruzeirense em Belo Horizonte Imagem: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Dois convocados cruzeirenses, no entanto, fizeram valer o hino nacional e decidiram o clássico. O zagueiro Fabrício Bruno mudou o marcador com um chutaço que acabou no ângulo de Everson antes de, após escanteio, dar assistência para o atacante Kaio Jorge estufar as redes de Everson.

Gols e destaques

Início em ritmo frenético. O clássico começou eletrizante e com boas oportunidades para os dois lados antes dos 15 minutos: por parte dos visitantes, Kaio Jorge obrigou Everson a trabalhar, enquanto Cuello infernizou a vida da zaga rival — inclusive, com pedido de pênalti não atendido pela arbitragem — e agitou de vez a Arena MRV. Ainda teve tempo de os donos da casa causarem perigo com Arana e Dudu.

Villalba, do Cruzeiro, e Cuello, do Atlético-MG, em ação durante jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Malícia de um lado, irritação do outro. Aos poucos, o Cruzeiro conseguiu esfriar o ritmo a partir da experiência de seus atletas, que "picotaram" o duelo diante da pouquíssima pressa para repor a bola em jogo. Resultado? Irritação por parte do Galo, que perdeu o ímpeto ofensivo.

Muita falta, pouca bola. A emoção inicial se transformou em um clássico truncado na metade final do 1º tempo. Kaio Jorge "inaugurou" a distribuição de amarelos e foi seguido pela dupla Alonso-Arana, também advertida com cartão por Ramon Abatti Abel. Ainda deu tempo de Wanderson ser punido pelo juiz após acertar Scarpa.

Convocado decide (parte 1). O 2º tempo começou, basicamente, com um golaço de Fabrício Bruno. O zagueiro, convocado por Carlo Ancelotti para os próximos jogos da seleção brasileira, avançou com liberdade até a intermediária rival e acertou um chute de rara felicidade que parou no ângulo de Cássio: 1 a 0.

Fabrício Bruno, do Cruzeiro, comemora gol sobre o Atlético-MG em duelo da Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

Convocado decide (parte 2). O Atlético-MG sentiu o primeiro gol, não conseguiu reagir e acabou punido com o segundo aos 18 minutos. Lgo depois de acionar Rony e Reinier nos lugares de Dudu e Scarpa, Cuca viu seu time sofrer na bola parada: após escanteio da esquerda, Fabrício Bruno subiu e ajeitou de cabeça para um livre Kaio Jorge, que recebeu sozinho e, de bem com o gol, ampliou o placar: 2 a 0.

Galo não bica. Pressionado após tomar dois gols em menos de 15 minutos, o Galo pouco conseguiu reagir aos danos cruzeirenses. Biel, após passe de Reinier, e Hulk, em cobrança de falta, até tentaram, mas ficaram longe de superar a meta de Cássio até o apito final.

Hulk, do Atlético-MG, se lamenta durante jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil Imagem: Gilson Lobo/AGIF

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0x2 CRUZEIRO

Data e horário: 27 de agosto de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Competição: ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia

VAR: Rafael Traci

Público: 44.286

Cartões amarelos: Alonso, Arana, Reinier (CAM); Kaio Jorge, Wanderson, William (CRU)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Fabrício Bruno (CRU), aos 4 min do 2º tempo; Kaio Jorge (CRU), aos 18 min do 2º tempo

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Alonso e Arana; Alexsander, Alan Franco (Igor Gomes) e Scarpa (Reinier); Dudu (Rony), Cuello (Biel) e Hulk. Técnico: Cuca

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira (Eduardo); Christian, Wanderson (Matheus Henrique) e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim