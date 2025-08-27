Athletico x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
Athletico e Corinthians entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, PR, MS, PE e as cidades mineiras de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Montes Claros e Varginha), sportv2 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Athletico eliminou o São Paulo nas oitavas de final. Após perder por 2 a 1 no Morumbis, o Furacão venceu por 1 a 0 em casa e se classificou nos pênaltis.
O Corinthians se classificou com autoridade diante do Palmeiras. O Alvinegro superou o rival nos dois jogos, somando placar agregado de 3 a 0.
Caminho no mata-mata está definido. O vencedor do confronto encara na semifinal quem avançar no clássico entre Atlético-MG ou Cruzeiro.
Athletico x Corinthians -- Copa do Brasil
- Data e hora: 27 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Globo (TV aberta), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)
