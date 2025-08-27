Topo

Dupla é mantida, e Memphis começa Athletico x Corinthians no banco; veja

27/08/2025 20h35

Athletico e Corinthians estão escalados para o jogo de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O Athletico vai a campo com: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias e Léo Derick; Felipinho, Patrick, Mendoza e Luiz Fernando; Zapelli e Viveros.

O Corinthians tem como titulares: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.

Dorival Júnior mantém a dupla de ataque formada por jovens da base do Corinthians. Memphis se recuperou de uma lesão muscular, mas iniciará o duelo no banco de reservas.

A única mexida em relação ao time que venceu o Vasco acontece no meio. Poupado no jogo do Rio, Garro volta ao time titular e substitui o suspenso Raniele.

