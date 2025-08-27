Joia decide na volta de Memphis, Corinthians bate Athletico e vê semi perto

O Corinthians vê a semifinal da Copa do Brasil mais perto. A equipe paulista foi até a lotada Ligga Arena, venceu o Athletico por 1 a 0 e deu um passo grande para ficar entre os quatro melhores da competição.

Gui Negão foi o nome do jogo. A joia corintiana fez o único gol e ampliou a boa fase.

A partida marcou a volta de Memphis Depay. O holandês se recuperou de uma lesão muscular, começou o duelo no banco e entrou ao longo do segundo tempo, sem grande destaque.

O Athletico teve um gol anulado na etapa final. Dudu marcou, mas havia recebido assistência de Viveros com a mão. O árbitro foi chamado pelo VAR e anulou o tento.

O jogo de volta será daqui duas semanas. A bola rola no dia 10 de setembro, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians pode empatar para se classificar. Vitória do Athletico por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis, e triunfo por dois tentos ou mais de vantagem dará a classificação aos paranaenses.

As duas equipes jogam no final de semana. No sábado, o Athletico recebe o Novorizontino, às 20h30 (de Brasília), pela Série B. No domingo, o Corinthians encara o Palmeiras, em casa, às 18h30, pela Série A.

Começa a surgir uma estrela

Gui Negão vive momento iluminado no Corinthians. A cria do terrão fez o seu terceiro jogo seguido como titular e ainda não sabe o que é passar em branco — são três gols, um em cada jogo.

Nem mesmo a volta de Memphis aos relacionados tirou a joia do time titular. Com o holandês no banco, Gui mostrou muita dedicação na marcação e foi o responsável por segurar a bola no campo de ataque de um paciente Corinthians na Ligga Arena, além de ser o ponto de incômodo dos zagueiros adversários.

Gui Negão comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Athletico na Copa do Brasil Imagem: Hedeson Alves/AGIF

A vitória também teve brilho de Dorival Júnior. Visando dar mais profundidade ao ataque corintiano pelas laterais, o técnico mudou o esquema com a entrada de Cacá na volta do intervalo e deu liberdade aos alas. Além disso, o treinador colocou Vitinho em campo. A jogada do gol começou com o atacante, passou por Matheuzinho e acabou nos pés de Gui Negão.

Lances importantes e gols

Passou raspando! Maycon recebeu a bola com espaço na entrada da área do Athletico. O camisa 7 ajeitou para a esquerda e soltou a bomba. Ela passou muito perto da trave esquerda de Santos.

Perdeu. Léo Derik fez lance pela esquerda e cruzou na área. Luiz Fernando apareceu atrás de toda a defesa do Corinthians. Sozinho, ele tentou chutar sem deixar ela cair, mas isolou.

Hugo Souza encaixa. Mendoza arrancou com muito espaço pelo meio, viu a brecha e soltou a bomba de longe. Hugo caiu no canto direito e encaixou.

Santos espalma! O Corinthians alçou a bola na área. Ela cruzou toda a extensão e sobrou para Garro do lado direito. O camisa 8 emendou um voleio, mas Santos caiu no canto esquerdo e espalmou.

Hugo faz um milagre! O Athletico teve falta para cobrar quase na linha da área. Zapelli bateu no canto de Hugo Souza, que reagiu rápido, se esticou todo e mandou para escanteio.

Gui Negão vai na rede: 1 a 0. Vitinho recebeu lançamento pela esquerda e inverteu para Matheuzinho. Dentro da área, o lateral só tocou de primeira para a cria da base, sem goleiro, só empurrar para o fundo do gol.

Athletico tem gol anulado. Viveros recebeu dentro da área e caiu após choque com Gustavo Henrique. Na queda, a bola bateu no braço dele e sobrou para Dudu bater cruzado e estufar a rede. Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR e anulou o gol.

Hugo salva o Corinthians! Élan Ricardo invadiu a área pela direita e cruzou na área. Patrick apareceu sozinho e tocou no contrapé de Hugo. O goleiro mostrou tempo de reação e espalmou para longe.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 0 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 27 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Ida das quartas de final da Copa do Brasil

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Naílton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Gui Negão (12'/2°T)

Cartões amarelos: Léo Derik, Benavídez, Renan Peixoto (ATH), Matheuzinho, Gustavo Henrique (COR)

Athletico: Santos; Benavídez (Renan Peixoto), Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho (Élan Ricardo), Patrick e Zapelli (Dudu); Luiz Fernando (Madson), Mendoza (Leozinho) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Cacá), Maycon (Ryan), Breno Bidon e Garro (Memphis); Kayke (Vitinho) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior