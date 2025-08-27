Topo

Assistir Atlético-MG (Galo) x Cruzeiro ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Do UOL, em São Paulo

27/08/2025 19h06Atualizada em 27/08/2025 19h09

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir? A transmissão será exclusiva do Amazon Prime Video (conforme condições da plataforma).

O Galo chega às quartas após eliminar o Flamengo: vitória por 1 a 0 no Maracanã, derrota pelo mesmo placar em casa e classificação nos pênaltis.

Já o Cruzeiro avançou ao superar o CRB. Depois do empate em Belo Horizonte, venceu por 2 a 0 fora e garantiu a vaga.

O caminho do mata-mata já está definido: quem passar no clássico mineiro enfrenta Athletico-PR ou Corinthians na semifinal.

Atlético-MG x Cruzeiro - Copa do Brasil

  • Data e hora: 27 de agosto, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming - de acordo com as condições da plataforma).

