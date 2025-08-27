Ankalaev revela planos de subir para o peso-pesado do UFC: "Mais duas lutas"

O reinado de Magomed Ankalaev nos meio-pesados (93 kg) do UFC pode não durar muito mais tempo. E não é só por conta da ameaça do brasileiro Alex 'Poatan' Pereira, que tentará recuperar o cinturão da categoria no próximo dia 4 de outubro, no UFC 320, em Las Vegas (EUA). Aparentemente, o próprio lutador russo pretende colocar um ponto final no seu domínio sobre a divisão, e em breve.

Em entrevista ao portal russo 'Ushatayka', Ankalaev projetou o fim de sua trajetória no meio-pesado para um futuro bastante próximo. De acordo com o campeão do UFC, sua subida para a divisão dos pesos-pesados pode acontecer depois de apenas mais um par de lutas no octógono mais famoso do mundo.

"Eu já pensei sobre (subir de categoria)... Acredito que talvez mais duas lutas e eu vou subir para o peso-pesado", afirmou o russo.

Revanche contra Poatan

Antes de cumprir com seu objetivo de subir de categoria, Magomed Ankalaev terá, pelo menos, mais um compromisso na divisão dos meio-pesados. No próximo dia 4 de outubro, o campeão russo colocará seu título em jogo contra o brasileiro Alex Poatan na luta principal do UFC 320, em Las Vegas, no que marcará a tão aguardada revanche entre os rivais. No primeiro embate, Ankalaev levou a melhor sobre Poatan e conquistou o cinturão até 93 kg do Ultimate.

