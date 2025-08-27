'Andreas dará o passe que clareia': PVC projeta novo Palmeiras de Abel

Andreas Pereira vai dar mais qualidade na saída de bola e dinâmica ao meio-campo do Palmeiras, analisou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

PVC explicou como Abel Ferreira deve utilizar o reforço, que será responsável pelo primeiro passe após a saída de bola dos zagueiros.

O Andrés Pereira vai fazer o pivô defensivo. Eu gosto de chamar de pivô defensivo, é uma coisa que pouca gente fala dessa maneira. Ele é o segundo volante, mas ele vem fazer o pivô defensivo. O primeiro passe, depois dos zagueiros, vai ser do Andreas — ele vai ser o desafogo.

Ele não é o jogador de gol, nem de passe para gol. Ele não tem uma grande estatística de assistência, nem de goleador. Mas ele faz o passe que clareia. Essa é a função dele.

Paulo Vinícius Coelho

Andreas foi contratado por 10 milhões de euros junto ao Fulham, com vínculo até 2028, e chega para substituir Richard Ríos, negociado com o Benfica.

Apenas exames médicos separam o meio-campista do anúncio oficial como reforço do Verdão. Ele é o 12º jogador contratado desde o início do ano, com mais de R$ 700 milhões investidos.

