Palmeiras: 'Andreas chega pronto para ser protagonista', diz Lavieri

A chegada de Andreas Pereira acrescenta ao plantel do Palmeiras um jogador preparado para assumir protagonismo, afirmou Danilo Lavieri no UOL News Esporte.
Lavieri comparou Andreas com dois reforços recentes que mudaram o patamar do meio de campo do Flamengo.
O Andréas é um jogador mais parecido com o Jorginho e com o Saúl, no sentido de jogador pronto.
Nesses cinco anos, o Palmeiras contratou pouquíssimos jogadores nesse perfil. Acho que o último que o Palmeiras contratou e que ainda não vingou foi o Felipe Anderson, que era muito rodado e que foi uma oportunidade que saiu da Lazio e tinha proposta para continuar na Itália e jogar no Juventus, mas preferiu voltar ao Brasil e não conseguiu ainda jogar no Palmeiras tudo aquilo que a gente imaginava e o que ele já conseguiu jogar na Itália.
"O Andreas é nesse nível, é um cara mais pronto, já jogou em seleção brasileira, já rodou na Inglaterra, já jogou na Itália, então é um cara que já chega um pouco mais pronto e tem 29 anos", analisou Danilo Lavieri.
O colunista explicou que o perfil de Andreas foge à regra de como o Palmeiras tem agido no mercado. Nos últimos anos, o clube investe normalmente em atletas mais jovens com potencial de revenda.
"O Palmeiras tem essa questão: não é que vai contratar para revender necessariamente, mas vai contratar para se precisar vender, para fazer dinheiro, para tentar manter a sua receita alta, porque o Palmeiras, em receita de televisão, patrocínio, naming rights, sócio-torcedor e todas essas receitas, ganha menos do que o Flamengo."
"O Palmeiras precisa encontrar alternativas e, ultimamente, tem sido na venda de jogadores, seja da base ou de jogadores que se destacam, que têm 23, 24, 25 anos e consigam ser revendidos, como foi o Ríos. Então, acho que esse é o balanço do Palmeiras", disse Lavieri.
Palmeiras e Andreas fecharam acordo até 2028. O meia chega para suprir a necessidade de um camisa 8, mas pode atuar também como camisa 10.
Com tudo acertado entre o Palmeiras e o Fulham, apenas os exames médicos separam o jogador de ser anunciado oficialmente.
