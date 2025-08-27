Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia, para substituir Joelinton na Seleção

Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador substituirá Joelinton, que se lesionou durante jogo pelo Newcaste, da Inglaterra.

Jean Lucas já estava no radar do treinador italiano, que o colocou na pré-lista de convocação para o Brasil. O comandante, inclusive, pôde acompanhar de perto o jogador na vitória do Bahia sobre o Santos, no último domingo, por 2 a 0.

Pela primeira vez desde 1991, um jogador do Bahia é convocado para defender o Brasil. O time baiano celebrou a convocação do atleta em suas redes sociais.

A História continua sendo feita por esse Bahêa. Pela 1ª vez desde 1991, Esquadrão tem um jogador convocado para a seleção brasileira principal. Parabéns, Jean Lucas!

O atleta do Tricolor de Aço chega para substituir Joelinton, que foi cortado após se machucar no duelo entre Newcastle e e Liverpool, na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. O jogador brasileiro deixou o campo chorando, mas o time inglês ainda não especificou sua lesão.

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, também teve que ser cortado por Ancelotti. O defensor se lesionou na goleada do Flamengo sobre o Vitória, por 8 a 0, na segunda-feira. No entanto, o treinador não convocará nenhum jogador para ocupar seu lugar.

Ancelotti convocou a Seleção Brasileira na tarde da última segunda-feira para as rodadas finais das Eliminatórias. O Brasil recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Em seguida, os comandados do italiano visitam a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto.