Amiga de Syko Stu atualiza estado do lutador: "Com dor, mas de bom humor"

27/08/2025 19h05

Stuart Smith, conhecido no circuito do telecatch como 'Syko Stu', segue internado após o violento ataque sofrido no último sábado (23), mas seu quadro de saúde vem apresentando melhora. A informação foi compartilhada por Monique Martin, amiga e colega do lutador na 'KnokX Pro Entertainment', por meio de uma publicação no 'Facebook' (clique aqui ou veja publicação abaixo).

O agressor, Raja Jackson - filho do ex-campeão meio-pesado do UFC 'Rampage' Jackson -, protagonizou uma cena chocante ao agredir Stuart repetidamente, mesmo após ele já estar inconsciente, durante um evento ensaiado de telecatch. O episódio fez com que Stu fosse levado às pressas ao hospital, onde permanece internado.

Monique relatou que visitou Stuart no hospital acompanhada por membros da equipe da KnokX Pro. Apesar das dores, o lutador demonstrou bom humor e lucidez durante a conversa.

"Foi ótimo ver todos, só queria que fosse em circunstâncias melhores. Stu estava com dor, mas de bom humor. Tivemos uma ótima conversa e ele ainda nos 'trollou', mostrando a bunda", escreveu ela, em tom descontraído.

Em resposta a um comentário, Monique deu mais detalhes sobre o estado clínico do amigo: "Ele está com ossos fraturados no rosto, dentes quebrados. Sente dor, não se lembra do que aconteceu, mas conversou bastante conosco".

Ainda internado

Desde o ataque, Syko Stu permanece sob cuidados médicos, enquanto as autoridades de Los Angeles (EUA) investigam o caso. Há uma crescente pressão para que Raja Jackson seja responsabilizado criminalmente. Enquanto isso, fãs, colegas e personalidades do mundo da luta vêm demonstrando apoio ao lutador.

