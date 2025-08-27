Alcaraz 'responde' a Sinner, atropela italiano e vai à 3ª fase do US Open

Se na terça-feira o número 1 do mundo, Jannik Sinner, estreou no US Open cedendo apenas quatro games, nesta quarta foi a vez de Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking, atropelar seu adversário na segunda rodada. O espanhol de 22 anos foi dominante desde o game inicial, não tirou o pé do acelerador e aplicou 6/1, 6/0 e 6/3 em cima do italiano Mattia Bellucci (24 anos, #65 do ranking).

Alcaraz e Sinner, que fizeram as finais dos últimos dois slams (Alcaraz venceu em Roland Garros, enquanto Sinner triunfou em Wimbledon), disputam também a liderança do ranking durante o torneio nova-iorquino. Para ultrapassar o italiano e voltar a ser o número 1, Alcaraz precisa ao menos igualar a campanha do rival.

O adversário de Carlitos na terceira rodada do US Open será outro italiano: Luciano Darderi (#34), que também triunfou nesta quarta-feira e eliminou o convidado americano Eliot Spizzirri (#127) por 6/0, 7/6(3), 2/6 e 6/4.

Como aconteceu

Alcaraz fez um set inicial bastante sólido, atacando sempre que possível e pressionando Bellucci. O italiano sentiu o impacto e só confirmou seu saque pela primeira vez quando o placar já estava em 5/0 para o espanhol. Pouco depois, com meia hora de jogo, Alcaraz fechou o set por 6/1.

A segunda parcial começou, e o espanhol manteve o nível alto, sem lapsos de concentração. Bellucci não conseguia encontrar uma saída e mais uma vez viu o favorito disparar na frente e, com 58 de partida, o segundo set já estava decidido: 6/0.

O italiano finalmente voltou a vencer um game no início do terceiro set e até manteve a parcial equilibrada por algum tempo. No entanto, o nível de Alcaraz era alto demais para o italiano e, quando Bellucci cometeu dois erros não forçados no sétimo game, perdeu o serviço outra vez. Carlitos manteve a vantagem até fechar a partida.